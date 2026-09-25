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Tuğra ile 30'da yer: TOGÜ'nün otonom kara aracı TEKNOFEST finaline kaldı

TOGÜ'nün öğrencileri 'Tuğra'yı geliştirdi; otonom sürüş, görüntü işleme ve LiDAR kullanan araç, TEKNOFEST 2026'da 479 başvuru arasından 30 finalist arasında.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:06

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EDİTÖR: İrem Özkan

Tuğra ile 30'da yer: TOGÜ'nün otonom kara aracı TEKNOFEST finaline kaldı

TOGÜ'nün 'Tuğra' ile TEKNOFEST başarısı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencilerinin geliştirdiği Tuğra adlı insansız kara aracı, TEKNOFEST 2026 İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda 479 başvuru arasından 30 finalist takım arasında yer aldı. Proje, üniversitenin mühendislik atölyelerinde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonucu hayata geçirildi.

teknoloji ve tasarım:

Ekibin açıkladığına göre araçta otonom sürüş, görüntü işleme ve LiDAR destekli konumlandırma teknolojileri kullanıldı. Araç aynı zamanda uzaktan kontrol edilebiliyor; engebeli ve taşlı arazide ilerlemesi, engelleri aşması ve hedef tespiti yapması amaçlanıyor. Geliştirme sürecinin Ocak ayında başladığını belirten Doç. Dr. Levent Gökrem, "479 insansız kara aracı arasından 30 finalist takım arasına girdik. Tüm ekipmanları kendimiz hazırladık. Araç, uzaktan kontrol edilebildiği gibi otonom olarak da arazi şartlarına uyum sağlayabiliyor. Atış görevini ise lazer sistemiyle gerçekleştirecek şekilde tasarladık" dedi.

üniversitenin diğer finalist projeleri:

TOGÜ'den finale kalan diğer takımlardan kAIzen, genetik verilerin yapay zeka ile analiz edilerek hekimlerin hastalık riski değerlendirmelerine destek verilmesini amaçlayan ClinicalAI+++ projesini geliştirdi. Baz-ı Eşheb takımı elektromanyetik sinyalleri tespit ve analiz eden bir sistem üzerinde çalışırken, Ülgen takımı ise birbiriyle haberleşerek görev paylaşımı yapabilen insansız hava araçları geliştirdi. Ülgen projesinde sinyal verilerinin işlenip operatöre anlaşılır biçimde sunulması üzerinde duruldu.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, projenin bilgisayar ve makine mühendisliği ile yapay zeka alanındaki akademisyen ve öğrencilerin ortak çalışması olduğunu vurgulayarak, "Savunma ve robotik teknolojileri alanında yenilikçi bir proje geliştirdiler. Öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Üniversitemizden dört takım finale kaldı" dedi.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) BÜNYESİNDE GELİŞTİRİLEN ‘TUĞRA’ ADLI İNSANSIZ KARA ARACI...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) BÜNYESİNDE GELİŞTİRİLEN ‘TUĞRA’ ADLI İNSANSIZ KARA ARACI, TEKNOFEST 2026 İNSANSIZ KARA ARACI YARIŞMASI’NDA 479 BAŞVURU ARASINDAN 30 FİNALİST TAKIM ARASINA GİRDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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