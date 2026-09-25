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Tuğra ile finale: TOGÜ'nün insansız kara aracı TEKNOFEST'te son 30'a kaldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Tuğra adlı insansız kara aracı, otonom sürüş, görüntü işleme ve LiDAR ile TEKNOFEST 2026'da 479 başvuru arasından 30'a kaldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Tuğra ile finale: TOGÜ'nün insansız kara aracı TEKNOFEST'te son 30'a kaldı

TOGÜ'nün Tuğra'sı TEKNOFEST 2026'da finale kaldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde geliştirilen Tuğra adlı insansız kara aracı, TEKNOFEST 2026 İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda 479 başvuru arasından 30 finalist takım arasına girmeyi başardı. Proje, üniversitenin mühendislik atölyelerinde öğrenciler ve akademisyenlerin birlikte yürüttüğü çalışma sonucu ortaya çıktı.

proje ve teknoloji:

TOGÜ Teknofest Koordinatörü Doç. Dr. Levent Gökrem liderliğindeki ekip, Tuğra'da otonom sürüş, görüntü işleme ve LiDAR destekli konumlandırma teknolojilerini bir araya getirdi. Araç hem uzaktan kontrol edilebiliyor hem de otonom modda engebeli ve taşlı arazide ilerleyip engelleri aşabilme ve hedef tespiti yapabilme yeteneğine sahip olacak şekilde tasarlandı. Gökrem, çalışmaların Ocak ayında başladığını ve aracın yaklaşık 8 ay içinde geliştirildiğini, tüm ekipmanların ekip tarafından hazırlandığını belirtti. Ayrıca atış görevlerinin lazer sistemiyle gerçekleştirilecek biçimde planlandığı açıklandı.

üniversitenin diğer finalistleri:

TOGÜ'den bu yarışmada dört takım finale kaldı. kAIzen takımı, genetik verilerin yapay zeka ile analiz edilerek hekimlerin hastalık riski değerlendirmelerine destek vermeyi amaçlayan ClinicalAI+++ projesini geliştirdi. Baz-ı Eşheb takımı elektromanyetik sinyalleri tespit ve analiz eden bir sistem üzerinde çalışırken, Ülgen takımı birbirleriyle haberleşerek görev paylaşımı yapabilen insansız hava araçları ve elektromanyetik ortamdaki sinyalleri operatöre anlaşılır şekilde sunma üzerine projeler geliştirdi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise projede görev alan akademisyen ve öğrencileri tebrik ederek çalışmaları yenilikçi bulduğunu ve ekipleri kutladığını ifade etti.

TOGÜ’nün insansız kara aracı TEKNOFEST’te 479 takım arasından finale kaldı

TOGÜ’nün insansız kara aracı TEKNOFEST’te 479 takım arasından finale kaldı

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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