tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Tören ve ana mesajlar:

İstanbul Gelişim Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, tüketici haklarının korunmasına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'ndaki törende Bolat, Tüketici Hakem Heyetleri'nin bu yılın ilk 9 ayında mahkemeye gitmeden 690 bin uyuşmazlığı çözerek 14 milyar lira tutarında hak tesis ettiğini söyledi.

Törene Bakan Bolat'ın yanı sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Rektör Vekili Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konuşmalar, üniversitenin eğitim vizyonu, teknolojiye yatırım ve tüketici korumasının önemi ekseninde şekillendi.

üniversitenin hedefleri ve yenilikçi projeler:

Rektör Vekili Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, konuşmasında üniversitenin Cumhuriyetin değerleri ışığında bilim ve teknolojiye katkı hedefini vurguladı. Üniversitenin 2008 yılında kurulmuş olduğunu hatırlatan Ilıcak Aydınalp, amaçlarının topluma duyarlı, alanında bilgi ve sanat sahibi, estetik ve sportif açıdan donanımlı gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise Gelişim Üniversitesi'nin kuruluş hikâyesini ve araştırma-ilerleme odaklı yaklaşımını anlattı. Gayretli, üniversitede liseli bir öğrencinin hayaliyle başlayan çalışmanın aralıksız sürdüğünü, 2012'de yerli araç üretme kararından sonra 8 ayda elektrikli ve kinetik enerjiyle bataryasını dolduran bir araç ürettiklerini; ardından 2021'de Başakşehir'de bir stadyumda uçan araç prototipini test ettiklerini belirtti.

dijital dönüşüm, ekonomik göstergeler ve eğitim politikası:

Bakan Bolat konuşmasında dijital dünyanın ve yapay zekânın hayatı hızla dönüştürdüğünü vurguladı. Bilim insanlarının yapay zekânın şu anda hayatımıza yaklaşık yüzde 5 seviyesinde nüfuz ettiğine dair değerlendirmelerine atıfta bulunan Bolat, kalan yüzde 95'lik bölümün eğitim, meslekler ve kamu yönetimi üzerinde yaratacağı etkilerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik gelişmelere de değinen Bolat, Türkiye'nin son 23 yılda 238 milyar dolardan 1 trilyon 706 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılaya ulaştığını, geçen yıl sonu itibarıyla kişi başına milli gelirin 18 bin 100 dolar olduğunu kaydetti. Bu yükselişin yaşam standartlarına önemli katkı sağladığını, üniversiteler ile kamunun iş birliğiyle eğitim kalitesinin artırılmasının ülkenin rekabet gücünü doğrudan etkilediğini ifade etti.

tüketici hakem heyetleri ve yenilenmiş ürün uygulaması:

Bakan Bolat, Tüketici Hakem Heyetleri'nin tüketici uyuşmazlıklarının etkin çözümünde önemli rol oynadığını belirtti. Bolat, 'Sadece bu yıl 9 ayda 14 milyar lira tutarında 690 bin uyuşmazlığı Tüketici Hakem Heyetleri mahkemelere gitmeden çözmüştür' diyerek sistemin hem adli yükü azalttığını hem de ticari hayata katkı sağladığını vurguladı.

Ayrıca Bakanlık olarak raportörler için yeni bir yönetmelik hazırlandığını ve 'yenilenmiş ürün' uygulamasına ilişkin düzenlemeler getirildiğini aktaran Bolat, cep telefonu, tablet ve oyun konsolu gibi elektronik ürünlerin 'kullan-at' kategorisinden çıkarılarak yenilenmesi ve ayrı barkodla piyasaya sunulmasının teşvik edildiğini söyledi. Bu uygulamanın hem fiyatlarda düşüşe, hem israfın azalmasına hem de ithalata ödediğimiz döviz miktarının düşürülmesine katkı sağladığını ve tam 1,8 milyon adet ürünün yenilenmesini mümkün kıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Bolat'a törende plaket ve tablo takdim edildi. Açılış, üniversitenin eğitim-araştırma hedefleri ile tüketici ve ekonomik politikaların kesiştiği mesajlara sahne oldu.

ÜNİVERSİTENİN MEHMET AKİF ERSOY KONFERANS SALONU'NDAKİ TÖRENE BAKAN BOLAT, İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI ABDÜLKADİR GAYRETLİ, İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖR VEKİLİ ŞÜKRAN GÜZİN ILICAK AYDINALP VE ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLER KATILDI.