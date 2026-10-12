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Tüketici sağlığı için hareket: Uşak'ta et ürünlerinden kapsamlı numune çalışması

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köfte, lahmacun, pide ve kebap harçlarından numune aldırıp analiz için Bakanlığa bağlı laboratuvarlara gönderdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tüketici sağlığı için hareket: Uşak'ta et ürünlerinden kapsamlı numune çalışması

Denetimin kapsamı ve alınan numuneler:

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin korunması amacıyla kent genelinde et ve et ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında özellikle köfte, lahmacun, pide ve kebap harçları başta olmak üzere çeşitli üründen numuneler alındı.

Alınan numuneler, içeriklerinin mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi ve olası risklerin belirlenmesi için Bakanlığa bağlı laboratuvarlara sevk edildi. Müdürlük yetkilileri, uygulamanın periyodik denetim planının parçası olduğunu bildirdi.

Laboratuvar incelemesi ve olası yaptırımlar:

Laboratuvarlar, numunelerin niteliğine ve analiz amaçlarına göre serolojik ve histolojik muayeneler dahil olmak üzere gerekli testleri yapacak. Bu incelemelerle ürünlerin bileşim, kontaminasyon ve hijyen koşulları yönünden değerlendirilmesi hedefleniyor.

Analiz sonuçlarında mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda ise 5996 sayılı Kanun çerçevesinde işlem başlatılacak; bunun içinde idari para cezası da olmak üzere ilgili yaptırımlar uygulanacak. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin süreceğini ve tüketici sağlığının korunmasına öncelik verildiğini vurguladı.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ET VE ET ÜRÜNLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN...

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ET VE ET ÜRÜNLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERDEN ANALİZ EDİLMEK ÜZERE NUMUNELER ALINDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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