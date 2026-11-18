Tüm hayatını kangallara adadı, 57 yaş gününü onlarla kutladı

Sivas’ta yaşayan uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, 57’nci yaş gününü sürekli yanında olan köpekleriyle birlikte kutladı. Doğum günü pastasının mumunu Sivas’ın dünyaca ünlü kangallarıyla birlikte üfleyen Yıldız, önce elleriyle dostlarını besledi ve pastanın ilk lokmalarını onlara yedirdi.

kutlama anı ve ritüelleri:

Yıldız’ın doğum günü kutlaması geleneksel jestlerle değil, gündelik bakımı paylaştığı kangalların arasında gerçekleşti. 20 yaşından beri köpeklerle iç içe olan Yıldız, pastasını kendisi tatmadan önce elleriyle kangallara yedirdiğini belirtti. Bu an, onun için sadece bir kutlama değil, yılların birikimiyle kurulan güven ve bağlılığın gösterisiydi.

kangal ilişkisi ve miras:

Hüseyin Yıldız, kangal köpeklerini aile yerine koyduğunu vurgulayarak, 37 yıldır aynı ırkla yaşadığını aktardı. Yıldız, "Onlar benim köpeklerim değil, ben onların insanlarıyım" sözleriyle bağı özetledi. Yaklaşık 70 tane kangal beslediğini söyleyen yetiştirici, bu canlıları "kocaman aile" ve "kadim miras" olarak nitelendirdi.

Yıldız, duygularını şöyle dile getirdi: sevginin büyük bir yaptırım olduğunu, gönlünde bu canlıların değerli ve kıymetli olduğunu belirtti. Kalbini, zamanını ve yaşamını kangallara bağladığını söyleyen yetiştirici, elleri ve ayakları yettiği sürece doğum günlerini hep birlikte kutlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Kutlama sırasında Yıldız’ın önceliği köpeklerin refahı oldu; pastanın ilk payı, onun için anlamlı bağın simgesi olarak dostlara verildi. Bu davranış, Sivas’ta nesiller boyu süregelen hayvan sevgisi ve kangal ırkına verilen değerin kişisel bir izdüşümü olarak değerlendirildi.

Yıldız, 57 yaşına girmenin verdiği mutluluğu, kangallarla paylaşmanın kendisi için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirtti ve bu birlikteliğin ömür boyu süreceğine dair kararlılığını vurguladı.

SİVAS’TA YAŞAYAN VATANDAŞ DOĞUM GÜNÜNÜ BERABER KUTLADIĞI KANGAL KÖPEKLERİNE ELLERİYLE PASTA YEDİRDİ.