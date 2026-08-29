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Tuna Tunca'nın yeni rotası: Catalina Kanalı'na hazırlanıyor

İzmirli otizmli milli yüzücü Tuna Tunca, 1-2 Eylül'de yaklaşık 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı geçmeyi hedefleyerek Ocean's 7 serisinde ilerlemeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Tuna Tunca'nın yeni rotası: Catalina Kanalı'na hazırlanıyor

Tuna Tunca'nın hedefi: Catalina Kanalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki otizmli milli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Catalina Kanalı geçişine hazırlanıyor. Sporcu, hava ve deniz koşullarının uygun olması halinde 1-2 Eylül tarihlerinde Santa Catalina Adası ile Los Angeles kıyıları arasındaki yaklaşık 34 kilometrelik parkuru yüzerek tamamlamayı hedefliyor.

hazırlık süreci ve kamp:

Tunca, Catalina geçişinden önce ABD'de düzenlenecek gece yüzüşü kampına katılacak. Bu kamp, kanalın akıntı, gece görüş ve deniz trafiği gibi zorlu koşullarına adaptasyon amacı taşıyor. Sporcu ve ekibi, rotanın yerel deniz ve hava şartlarını takip ederek en uygun pencerede kulıç atmayı planlıyor.

ocean's 7'deki performans ve gelecek hedefler:

Tunca, dünya çapındaki en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişini içeren Ocean's 7 serisinde ilerliyor. Daha önce Haziran 2025'te Manş Denizi'ni 13 saat 26 dakika'de, Eylül 2025'te Cebelitarık Boğazı'nı 5 saat 32 dakika'de, Temmuz 2026'da ise Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatlik mücadele sonunda tamamladı. Catalina Kanalı'nı da başarıyla geçmesi halinde seride önemli bir aşamayı daha geride bırakacak.

Milli yüzücünün Ocean's 7 kapsamında sırada bekleyen parkurları arasında Molokai Kanalı, Cook Boğazı ve Tsugaru Kanalı bulunuyor. Bu geçişler Tunca'nın hem dayanıklılık hem de açık deniz tecrübesini artırma hedefiyle planlanıyor.

Geçiş için kesin tarih ve saatler, ilgili yetkililerin onayı ile hava-deniz şartlarına göre netleşecek; sporcu ve ekibi, güvenlik ve lojistik hazırlıkları tamamlayarak rotaya çıkmayı bekliyor.

TUNA TUNCA, ABD’DEKİ CATALİNA KANALI’NI YÜZEREK GEÇMEYİ HEDEFLİYOR (ARŞİV)

TUNA TUNCA, ABD’DEKİ CATALİNA KANALI’NI YÜZEREK GEÇMEYİ HEDEFLİYOR (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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