Tuna Üzümcü: gençlere güvenimiz tam, bu galibiyeti Büyük Altay camiasına hediye ediyoruz

Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftada Bucaspor 1928'i 2-1 yendi

Altay, 4. haftada deplasmanda Bucaspor 1928 karşısında 2-1'lik skorla galip gelerek üç puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Tuna Üzümcü değerlendirmelerde bulundu.

Maçın genel değerlendirmesi:

Tuna Üzümcü, maç boyunca takımın gösterdiği karakteri öne çıkararak, "Hafta boyunca oyuncularımızla bu tür maçların havasının her zaman farklı olduğunu konuştuk. Sahada doğru işler yapacağımıza, mücadeleden bir an olsun vazgeçmediğimiz sürece karşılığını alacağımıza inanıyorduk." dedi. Üzümcü, sahadaki dayanışma ve inancın galibiyette belirleyici olduğunu vurguladı.

Teknik direktör ayrıca değerlendirilmemiş pozisyonlara dikkat çekti: "Kazandığımız için mutluyuz ancak skor daha farklı da olabilirdi. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız var. Bunların hepsinden ders çıkaracağız." Üzümcü, takımın yalnızca skor peşinde koşmadığını, her maçtan öğrenerek gelişmenin hedeflendiğini söyledi.

Genç kadroya vurgu:

Üzümcü, sezon hedeflerinden birinin genç ekibin kazanma kültürünü oturtmak olduğunu belirterek, "Bu sezon en çok istediğimiz şeylerden biri, bu genç takımın kazanma kültürünü oluşturması ve kaybetmemeyi bir alışkanlık haline getirmesi." ifadelerini kullandı. Teknik adam, bunun zamanla gerçekleşeceğini; hafta hafta, maç maç ilerleyerek oyunu ve takımı geliştireceklerini aktardı.

"Bu galibiyet Büyük Altay camiasına armağan olsun." sözleriyle taraftarlara teşekkür eden Üzümcü, salonda olamayan destekçilerin iyi dileklerini kalplerinde hissettiklerini; oyunculara güvenmeye ve onlara sımsıkı sarılmaya devam edeceklerini söyledi. "Biz mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Bu çocuklara inanmaya, güvenmeye ve onlara sımsıkı sarılmaya devam edelim. Çünkü onların buna ihtiyacı var. Altay’ın da bu çocuklara ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

TUNA ÜZÜMCÜ: "GALİBİYET BÜYÜK ALTAY CAMİASINA ARMAĞAN OLSUN"