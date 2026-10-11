Tunceli için kuvvetli yağış uyarısı: ulaşım ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre Pazartesi günü Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

beklenen etkiler:

Açıklamada, yağışlar sırasında ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği belirtildi.

yetkililerin uyarısı ve alınması gereken önlemler:

Yetkililer, söz konusu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve ani sel ile su baskını riskine karşı dikkatli davranmaları önem taşıyor.

METEOROLOJİ, TUNCELİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.