Dolar 49,0113 +0,02%
Euro 55,5879 +0,00%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.586,94 +0,01%
EUR/USD 1,1340 -0,06%
Brent Petrol 98,57 +2,51%
--°

Tunceli valilik hizmetlerinde memnuniyette zirveye çıktı

2026 valilik hizmetleri memnuniyet araştırmasında Tunceli yüzde 75,35 ile Türkiye birincisi oldu; en düşük memnuniyet Kahramanmaraş'ta ölçüldü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 17:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Tunceli valilik hizmetlerinde memnuniyette zirveye çıktı

Tunceli valilik hizmetlerinde ilk sırada

2026 yılı "Valilik Hizmetleri Vatandaş Memnuniyet Oranları" araştırması, valiliklerin sunduğu hizmetlere ilişkin vatandaş değerlendirmelerini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre Tunceli, yüzde 75,35’lik memnuniyet oranıyla Türkiye genelinde birinci oldu. Bu sonuç, ilin yönetim kademesindeki uygulamaların yanı sıra halkla ilişkiler ve yerel hizmetlerin algılanışında kayda değer bir karşılık bulduğunu gösteriyor.

araştırmanın öne çıkan sonuçları:

Tunceli’yi takip eden iller sırasıyla Kırklareli yüzde 71,09, Burdur yüzde 70,79, Kırşehir yüzde 70,54 ve Bartın yüzde 70,28 olarak kaydedildi. Araştırmada memnuniyet oranının en düşük ölçüldüğü il Kahramanmaraş yüzde 51,65 olurken, Kahramanmaraş’ı Diyarbakır yüzde 53,03 izledi.

yerel yönetim ve vatandaş algısı:

Açıklamada, Tunceli Valisi Şefik Aygöl döneminde kent genelinde sürdürülen çalışmaların ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin memnuniyet oranına yansıdığı vurgulandı. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise, en düşük memnuniyet oranının dahi %50’nin üzerinde olması; bu da birçok ilde valilik hizmetlerinin yarıdan fazla oranda olumlu değerlendirildiğini gösteriyor.

Sonuçlar, valiliklerin hizmet sunumunda iyileştirme alanlarını belirlemek ve başarılı uygulamaların paylaşılması için referans niteliği taşıyor. Önümüzdeki dönemde benzer araştırmalar, iller arası performans karşılaştırmalarına ve yerel yönetim politikasının şekillenmesine katkı sağlayacak önemli veriler üretmeye devam edecektir.

2026 YILI &quot;VALİLİK HİZMETLERİ VATANDAŞ MEMNUNİYET ORANLARI&quot; ARAŞTIRMASININ SONUÇLARINA GÖRE...

2026 YILI "VALİLİK HİZMETLERİ VATANDAŞ MEMNUNİYET ORANLARI" ARAŞTIRMASININ SONUÇLARINA GÖRE TUNCELİ, YÜZDE 75,35’LİK MEMNUNİYET ORANIYLA TÜRKİYE GENELİNDE İLK SIRADA YER ALDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

NATO'yu asla yenemeyeceklerini vurgulayan rutte'den putin'e net uyarı
images

Siyasette kapılar açık: Kasapoğlu'ndan Cemil Tugay değerlendirmesi
images

Sorgun'dan Kazakistan'a kültür köprüsü: Ekinci başkanlığındaki heyet Bozok'ta
images

Konya'da Filistin gençlik forumu: spor diplomasisiyle destek ve hak arayışı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yolun ortasındaki yaralı geyiğe aile müdahalesi

Kaçırıldığı iddia edilen araçla zincirleme kaza: 3 yaralı, çocuk ailesine teslim edildi

Burdur'da 1.96 promil alkollü sürücü park halindeki araçlara çarpıp kaçarken yakalandı

alkollü sürücü kazanın ardından yaya olarak kaçtı, kısa sürede yakalandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor