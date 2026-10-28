Tunceli'de 103. yıl coşkusu Atatürk heykeline çelenkle başladı

Tören çelenk sunumuyla başladı

Tunceli'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Yeraltı Çarşısı üstündeki Atatürk heykeline çelenk sunma töreniyle başladı. Törene, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Protokol katılımı ve liman isimleri:

Çelenk sunumunu gerçekleştirenler arasında Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Feridun Bircan yer aldı. Törene ayrıca Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve il protokolü katıldı.

Saygı duruşu ve marş:

Çelenklerin sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve tören İstiklal Marşının okunmasıyla tamamlandı. Program, İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından sona erdi.

Yetkililer, kutlamaların 29 Ekim günü düzenlenecek etkinliklerle devam edeceğini belirtti; kent genelinde planlanan diğer etkinliklerle Cumhuriyetin 103. yılı çeşitli programlarla anılacak.

TUNCELİ'DE KUTLAMALAR, YERALTI ÇARŞISI ÜSTÜNDEKİ ATATÜRK HEYKELİNE ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI