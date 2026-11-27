Karar ve toplantı

Tunceli Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Şahin, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Hakan Öznay ile İl Genel Meclisi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İl Özel İdaresinin 2027 mali bütçesi 1 milyar 150 milyon TL olarak kararlaştırıldı.

Öncelikler ve kullanım alanı:

Toplantıda bütçenin öncelikli olarak köylerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar için kullanılacağı belirtildi. Belirlenen kaynakların Tunceli merkez ve ilçeleri başta olmak üzere köylerde yürütülecek hizmet ve yatırımlarda kullanılması hedefleniyor.

Uygulama ve beklentiler:

Meclis üyelerinin değerlendirmeleriyle kabul edilen bütçenin uygulamaya geçirilmesiyle yerel altyapı ve hizmet projelerinde ilerleme sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİNİN 2027 YILI MALİ BÜTÇESİ 1 MİLYAR 150 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ.