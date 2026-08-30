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tunceli’de 30 ağustos coşkusu: stadyumdan anıta geniş çaplı kutlama

Tunceli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104’üncü yılı Atatürk Stadyumu'nda kutlandı; çelenk sunumu, resmi mesajlar, komando ve köpek timi gösterileri öne çıktı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

tunceli’de 30 ağustos coşkusu: stadyumdan anıta geniş çaplı kutlama

Tunceli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Tunceli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıldönümü, kent merkezinde düzenlenen törenlerle büyük bir katılımla anıldı. Kutlamalar, Yeraltı Çarşısı üstündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı; ardından Atatürk Stadyumu’nda kapsamlı bir program gerçekleştirildi.

çelenk sunumu ve açılış:

Törenler, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla resmen başlatıldı. Daha sonra Tunceli Valiliği makamında tebriklerin kabul edilmesiyle resmi bölüm tamamlandı ve kutlama programı Atatürk Stadyumu’na taşındı.

program akışı ve gösteriler:

Stadyumda düzenlenen etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla açıldı. Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri kickboks ve judo gösterileri sergiledi; gösteriler izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı komandolar silahlı gösteri sunarken, İl Jandarma Komutanlığı Köpek Timi de yeteneklerini sergiledi. Gün, tören geçişi ile son buldu.

günün anlam ve önemi ve konuşma:

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan 4. Komando Tugayı Teğmen Muhammed Ar, şunları söyledi: "30 Ağustos 1922’de kazandığımız büyük zaferin 104’üncü yıldönümünü kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 104 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eseri olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir."

katılımcılar ve protokol:

Düzenlenen programa Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Tunceli Garnizon Komutanı ve 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferudun Bircan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, silahlı kuvvetler mensupları, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören boyunca resmi ritüeller, gösteriler ve tören geçişleriyle 30 Ağustos Zafer Bayramının manevi ve tarihi önemi bir kez daha vurgulandı.

TUNCELİ’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ ATATÜRK STADYUMU’NDA BÜYÜK BİR COŞKUYLA...

TUNCELİ’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ ATATÜRK STADYUMU’NDA BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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