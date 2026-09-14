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Tunceli'de Ahiler ve esnaf için hatıra ormanı: dayanışmanın kalıcı simgesi

39. Ahilik Haftası kapsamında Tunceli'de 'Tunceli Ahiler-Esnaf Hatıra Ormanı' için protokol imzalandı; orman 11 Kasım 2026'da kazandırılacak.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tunceli'de Ahiler ve esnaf için hatıra ormanı: dayanışmanın kalıcı simgesi

Tunceli'de Ahiler ve esnaf için hatıra ormanı

39. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tunceli'de bir ilk hayata geçiriliyor. Tunceli Ahiler-Esnaf Hatıra Ormanı kurulması için Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ile Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol, Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal ile Tunceli Orman İşletme Müdürü Ferit Dehşet tarafından imzalandı.

protokolün kapsamı ve hedef tarih:

Tarafların imzaladığı protokolle orman sahası hazırlanarak, hatıra ormanının 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kente kazandırılması hedefleniyor. Projenin 2026 yılında tamamlanması ve kentte Ahilik ve esnaf teşkilatı adına oluşturulan ilk hatıra ormanı olması planlanıyor.

ahilik değerleri ve haftaya özel kampanya:

Projeyle Ahilik kültürünün temel değerleri olan dayanışma, yardımlaşma, toplumsal sorumluluk ve çevre bilinci bir araya getirilerek kalıcı bir sembol oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca Ahilik Haftası kapsamında 14-20 Eylül tarihlerinde vatandaşlara yönelik bir indirim kampanyası düzenlendi. Kampanyaya katılan gönüllü ve anlaşmalı işletmelerde mevcut indirimlere ek olarak %10 indirim uygulanacağı, vatandaşların kampanyadan yararlanmak için işletmelerde "Ahilik Haftanız Kutlu Olsun" ibaresini belirtmelerinin yeterli olacağı duyuruldu.

39. AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA TUNCELİ’DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLEREK &quot;TUNCELİ AHİLER-ESNAF HATIRA...

39. AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA TUNCELİ’DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLEREK "TUNCELİ AHİLER-ESNAF HATIRA ORMANI" KURULMASI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI. HATIRA ORMANININ 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’NDE KENTE KAZANDIRILMASI PLANLANIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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