Tunceli'de ahilik haftasında protokol ile esnaf voleybol sahasında dayanıştı

Ahilik ruhu voleybol sahasına taşındı:

Tunceli'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında il protokolü ile esnaflar arasında bir voleybol dostluk maçı düzenlendi. Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ve Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle yapılan karşılaşmada renkli görüntüler yaşandı ve saha, Ahilik kültürünün temel değerlerinden olan kardeşlik ile dayanışma mesajlarıyla doldu.

Karşılaşma sonunda esnaflar maçı 2-1 kazandı, müsabaka hem rekabet hem de gönül birliği vurgusuyla geçti.

Protokolden teşekkür ve kutlama:

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, etkinliğin Ahilik Haftası’nın anlam ve ruhuna uygun olduğunu belirterek hafta boyunca sürecek programlara başladıklarını söyledi. Topal, etkinliklerin düzenlenmesine katkı sunan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile çalışmalara destek veren Tunceli Valisi Şefik Aygöl'e teşekkür etti ve "hem sporun hem de ahiliğin kardeşliği bir araya gelmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun da karşılaşmanın sıcak bir atmosferde gerçekleştiğini vurgulayarak, organizasyonu düzenleyen kurumlara teşekkür etti ve maçın esnafların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Esnaflardan birlik vurgusu ve kadın oyuncu örneği:

Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Bellice, etkinliğin esnaf ile bürokrasi arasındaki kaynaşmayı güçlendirdiğini söyleyerek "burada önemli olan gönül birliğinin sağlanması" dedi. Bellice, Ahilik kültürünün değerlerinin yaşatılmasının önemine dikkat çekti ve esnafların bu tür etkinliklerle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Etkinlikte sahadaki tek kadın oyuncu olan çiçekçilik ustası Kübra Beltan da maçın keyifli geçtiğini, centilmence bir mücadele izlendiğini ve takım kaptanı olarak yer almaktan memnun olduğunu ifade etti. Beltan, kentte birçok kadın esnaf olduğunu, güçlü ve çalışkan olduklarını vurguladı.

Gün boyu süren etkinlikler; protokol üyeleri, kurum amirleri ve esnafların bir araya geldiği, Ahilik haftasının anlamına uygun dayanışma ve kardeşlik mesajlarının öne çıktığı bir zeminde tamamlandı.

TUNCELİ’DE 39. AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA İL PROTOKOLÜ İLE ESNAFLAR ARASINDA VOLEYBOL DOSTLUK MAÇI DÜZENLENDİ.