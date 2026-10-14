Dolar 49,3433 -0,05%
Euro 55,0694 -0,34%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.547,64 -1,20%
EUR/USD 1,1157 -0,41%
Brent Petrol 106,06 +0,35%
--°

Tunceli'de bahçe görevlilerine uygulamalı iş sağlığı ve okul güvenliği eğitimi

Tunceli'de bahçe görevlilerine yönelik eğitimde iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım farkındalığı ve okul güvenliği hususları işlendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tunceli'de bahçe görevlilerine uygulamalı iş sağlığı ve okul güvenliği eğitimi

eğitim programının hedefi:

Tunceli'de okul ve kurumlarda görev yapan bahçe görevlilerine yönelik düzenlenen programın amacı, güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması ve güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması olarak açıklandı. Program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda planlandı ve uygulandı.

Eğitime katılan personelin günlük görevleri sırasında karşılaşabileceği risklerin azaltılması ve olaylara hızlı, doğru müdahale edebilme kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

eğitim içeriği ve uygulamalar:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimi personelleri, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile ilk yardım farkındalığı konularında bilgi verdi. Eğitimde, sahada karşılaşılan örnek durumlar üzerinden pratik yaklaşımlar ve önleyici tedbirler ele alındı.

Emniyet Müdürlüğü personelleri ise okul ve kurum güvenliğinde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı; ayrıca arama ve güvenlik süreçlerinde kullanılan dedektörlerin doğru ve amacına uygun kullanımı hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Uygulamalı gösterimler ve sorularla katılımcıların konuyu pekiştirmesi sağlandı.

Program sonunda, katılımcıların hem fiziki güvenlik önlemlerine hem de acil müdahale bilgi ve becerilerine ilişkin bilinç düzeyinin yükseltilmesiyle okullarda daha sistematik bir güvenlik yaklaşımının benimsenmesi bekleniyor.

Bahçe görevlilerine güvenlik eğitimi

Bahçe görevlilerine güvenlik eğitimi

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bin 700 kilometrelik koşu: Ürgüp'e ulaşan sporcu ruh sağlığına dikkat çekti
images

Muğla'nın hayırsever hamisi Sıtkı Davut Koçman üniversitesinde yad edildi
images

Kira yükü her iki tarafı zora soktu: Adıyaman’da kiracı da ev sahibi de sıkıştı
images

Karabük barosunda devir teslim töreni: Şirin başkanlığa geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karasu'da sağanak hayatı felç etti, araçlar sele kapılarak sürüklendi

Armutlu'da selde sürüklenen kişiyi vatandaş kurtardı

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur kaldı

Dikiltaş'ta bariyerlere çarpan tır ulaşımı saatlerce aksattı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor