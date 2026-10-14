Tunceli'de bahçe görevlilerine uygulamalı iş sağlığı ve okul güvenliği eğitimi

eğitim programının hedefi:

Tunceli'de okul ve kurumlarda görev yapan bahçe görevlilerine yönelik düzenlenen programın amacı, güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması ve güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması olarak açıklandı. Program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda planlandı ve uygulandı.

Eğitime katılan personelin günlük görevleri sırasında karşılaşabileceği risklerin azaltılması ve olaylara hızlı, doğru müdahale edebilme kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

eğitim içeriği ve uygulamalar:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimi personelleri, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile ilk yardım farkındalığı konularında bilgi verdi. Eğitimde, sahada karşılaşılan örnek durumlar üzerinden pratik yaklaşımlar ve önleyici tedbirler ele alındı.

Emniyet Müdürlüğü personelleri ise okul ve kurum güvenliğinde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı; ayrıca arama ve güvenlik süreçlerinde kullanılan dedektörlerin doğru ve amacına uygun kullanımı hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Uygulamalı gösterimler ve sorularla katılımcıların konuyu pekiştirmesi sağlandı.

Program sonunda, katılımcıların hem fiziki güvenlik önlemlerine hem de acil müdahale bilgi ve becerilerine ilişkin bilinç düzeyinin yükseltilmesiyle okullarda daha sistematik bir güvenlik yaklaşımının benimsenmesi bekleniyor.

Bahçe görevlilerine güvenlik eğitimi