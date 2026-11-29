Tunceli'de baraj gölünde kafes balıkçılığında ilk hasat dönemi başladı

Tunceli'de su ürünleri yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla başlatılan kafes balıkçılığı denemelerinde ilk hasat heyecanı yaşanıyor. Uzunçayır Baraj Gölü'ne deneme amaçlı bırakılan balıklar beklenen büyümeyi göstererek hasat aşamasına geldi.

deneme süreci ve elde edilen sonuçlar:

Çalışmalar kapsamında 10 Nisan tarihinde Uzunçayır Baraj Gölü'ne bırakılan balıklar, geçen süre içinde yakından takip edildi. Yapılan kontrollerde genç balıkların ortalama olarak 250 gram ağırlığa ulaştığı tespit edildi ve üretim artık hasata uygun bulundu.

Deneme çalışmasının başarılı sonuç vermesi üzerine yetkililer, kafes balıkçılığı uygulamalarını ölçeklendirmenin yollarını değerlendiriyor. Elde edilen bu ilk veriler, yöntemin göl koşullarına uyum sağladığını gösteriyor.

gelecek hedefler ve beklenen katkılar:

Başarılı denemelerin ardından kentte üretimin artırılması planlanıyor; buna göre önümüzdeki yıl için 5 bin tonlik hasat hedefleniyor. Yetkililer, bu adımın Tunceli'nin su ürünleri yetiştiriciliğine önemli katkı sağlamasını bekliyor ve üretimin kontrollü biçimde büyütülmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtiyor.

İlerleyen dönemde üretimin artırılması ve denetimlerin sürdürülmesiyle, bölgedeki kafes balıkçılığı faaliyetlerinin kalıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

TUNCELİ'DE KAFES BALIKÇILIĞINDA İLK HASAT HEYECANI YAŞANDI