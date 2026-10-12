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Tunceli'de fırınlara yönelik kapsamlı hijyen ve gramaj denetimi

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye zabıta ekipleri Tunceli'de kent genelindeki fırınlarda hijyen, gramaj, etiket ve ruhsat denetimleri gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 21:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tunceli'de fırınlara yönelik kapsamlı hijyen ve gramaj denetimi

Denetim uygulaması:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri ile belediye zabıta ekiplerinin katılımıyla Tunceli kent genelindeki fırınlarda eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde fırınların hijyen şartları, ekmek gramajları, ürün standartları, fiyat ve etiket bilgileri ile ruhsat ve belge durumları detaylı şekilde incelendi.

Tespit edilen eksiklikler ve verilen süre:

Denetimler sırasında mevzuata aykırılıklar tespit edilen işletmelere, gerekli düzeltmeleri yapmaları için süre verildi. Yetkililer, eksikliklerin giderilmesine yönelik takiplerin yapılacağını ve gerektiğinde idari işlemlerin uygulanacağını bildirdi. Denetimlerin öncelikli hedefi halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamaktır.

Şikâyet ve bildirim kanalı:

Vatandaşlara gıda güvenilirliğine ilişkin şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri için ALO 174 Gıda Hattını kullanabilecekleri hatırlatıldı. Yetkililer, benzer denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ve halk sağlığıyla ilgili ihbarların titizlikle değerlendirileceğini belirtti.

TUNCELİ KENT GENELİNDEKİ TÜM FIRINLARDA EŞ ZAMANLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TUNCELİ KENT GENELİNDEKİ TÜM FIRINLARDA EŞ ZAMANLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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