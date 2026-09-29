Tunceli'de fotokapandan vaşak, ayı ve tilkinin doğal yaşam kayıtları

Tunceli'nin yaban hayatı fotokapanla belgelendi

Pülümür ilçesi Kırmızı Köprü bölgesine kurulan fotokapanlar, Tunceli'nin zengin doğasını ve bölgedeki yaban hayatını ayrıntılı biçimde kaydetti. Kamera kayıtlarında, yerel ekosistemin çeşitliliği ve hayvanların doğal davranışları açıkça görüldü.

fotokapanın kaydettiği türler:

Farklı zaman dilimlerinde elde edilen görüntülerde IUCN (Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) kırmızı listesinde yer alan vaşak başta olmak üzere ayı, domuz, tavşan ve avını taşıyan tilki görüntülendi. Kaydedilen sahneler, türlerin insan etkisinden uzak doğal yaşam alanlarındaki rutin hareketlerini yansıtıyor.

bölgede yaşam alanları ve ekosistem:

Tunceli, geniş ormanları, sarp vadileri ve korunaklı alanlarıyla çok sayıda yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Fotokapan görüntüleri, bu türlerin hangi alanlarda yoğunlaştığına ve ekosistem içindeki rollerine dair doğrudan görsel kanıt sunuyor.

çalışmanın önemi:

Fotokapanlarla sağlanan kayıtlar, yaban hayatının izlenmesine ve korunmasına yönelik çalışmalar için temel veri oluşturuyor. Elde edilen görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini belgeleyerek koruma planlarının geliştirilmesine katkı sağlıyor ve yerel yaşam alanlarının korunmasının gerekliliğini ortaya koyuyor.

Kaydedilen görüntüler, Tunceli'nin doğal kaynaklarının ve yaban hayatının görünürlüğünü artırırken, benzer izleme faaliyetlerinin sürekliliğinin önemini de vurguluyor.

TUNCELİ'NİN ZENGİN TABİATI VE YABAN HAYATI, FOTOKAPAN GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI. PÜLÜMÜR İLÇESİNDE KURULAN FOTOKAPANA; KIRMIZI LİSTEDE BULUNAN VAŞAK BAŞTA OLMAK ÜZERE AYI, TAVŞAN, DOMUZ VE AVINI GÖTÜREN TİLKİ GÖRÜNTÜLENDİ