Tunceli'de gün içinde artan sağanak yaşamı sekteye uğrattı

Tunceli'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Tunceli'de Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, akşam üzeri şiddetini artırdı ve yaşamı etkiledi.
meteoroloji uyarısı ve yağışın zamanlaması:
Sabah başlayan yağış gün içinde etkisini sürdürdü; akşam saatlerinde yoğunlaşan sağanak kent genelinde yolların ıslanmasına yol açtı.
yollarda biriken su ve araçlarda oluşan hasar:
Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı araçlar kaydı ve maddi hasar meydana geldi.
TUNCELİ’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.
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