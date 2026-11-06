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Tunceli'de gün içinde artan sağanak yaşamı sekteye uğrattı

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü uyarısından sonra Tunceli'de başlayan sağanak akşam şiddetlenip yollarda su birikintileri ve araçlarda hasara neden oldu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 18:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli'de gün içinde artan sağanak yaşamı sekteye uğrattı

Tunceli'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Tunceli'de Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, akşam üzeri şiddetini artırdı ve yaşamı etkiledi.

meteoroloji uyarısı ve yağışın zamanlaması:

Sabah başlayan yağış gün içinde etkisini sürdürdü; akşam saatlerinde yoğunlaşan sağanak kent genelinde yolların ıslanmasına yol açtı.

yollarda biriken su ve araçlarda oluşan hasar:

Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı araçlar kaydı ve maddi hasar meydana geldi.

TUNCELİ’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

TUNCELİ’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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