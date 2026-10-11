Tunceli'de itfaiye, AFAD ve Jandarma müdahalesiyle ahır yangını kontrol altına alındı

Tunceli'nin Akpazar beldesinde ahırda yangın

Akpazar beldesine bağlı Kuşçu Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbarı takiben itfaiye, AFAD ve Jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

İnceleme başlatıldı:

Olay yerinde yapılan ilk çalışmaların ardından yetkililer tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri sürdürülürken, soruşturmanın sonuçları beklenecek.

TUNCELİ’DE MEYDANA GELEN AHIR YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.