Tunceli'de kadın polis ekipleri kış denetimi yürüttü

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kadın polis ekibi, kent genelinde trafik denetimlerini sürdürdü.

denetimin kapsamı ve uygulama:

Görevli ekipler öncelikle yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelerek sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ardından araç lastiklerinin mevzuata uygunluğu ekiplerce ölçüldü ve gerekli kontroller yapıldı. Ticari araçlarda uygulanan kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2026 tarihinde başlamıştı ve denetimler bu hükümlere göre gerçekleştirildi.

sürücülere verilen uyarılar:

Denetimler sırasında sürücülere, kış şartlarında değişen hava ve yol koşullarına karşı dikkatli olmaları, kış lastiği kullanmaları, takip mesafesini korumaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu. Ekipler, güvenliğin artırılması için rutin kontrollerin süreceğini bildirdi.

Kadın polislerin gerçekleştirdiği bu uygulama, 25 Kasım kapsamında eş zamanlı yürütülen faaliyetlerin hem farkındalık hem de trafik güvenliği boyutunu güçlendirmeyi amaçladığını gösterdi.

TUNCELİ’DE 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KADIN POLİS EKİBİ, KENTİN FARKLI NOKTALARINDA TRAFİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.