Tunceli Devlet Hastanesi'nden koah bilgilendirme çalışması

Tunceli Devlet Hastanesi, Dünya KOAH Günü kapsamında kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) dikkat çekmek ve erken tanının önemini vurgulamak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi. Hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Beltinge Öztürk katılımcılara hastalığın nedenleri, belirtileri ve yönetimi hakkında açıklamalarda bulundu.

KOAH nedir, hangi faktörler rol oynar:

Öztürk, KOAH'ın akciğerlerde hava akımının kalıcı olarak kısıtlanmasına yol açan ilerleyici bir hastalık olduğunu belirtti. En önemli risk faktörünün sigara kullanımı olduğunu vurgulayan Öztürk, ayrıca pasif içicilik, hava kirliliği, genetik yatkınlık, beslenme bozuklukları, çocukluk çağı enfeksiyonları ve mesleki toz maruziyetinin de KOAH gelişiminde rol oynayabildiğini aktardı.

Belirtiler, erken tanı ve tedavi yaklaşımları:

Uzun süreli öksürük, balgam çıkarma ve özellikle efor sırasında ortaya çıkan nefes darlığının hastalığın önemli belirtileri olduğuna dikkat çeken Öztürk, bu şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Erken tanı konulduğunda ve uygun tedavi uygulandığında hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini, yaşam kalitesinin artırılabileceğini belirtti.

KOAH yönetiminde sigaranın bırakılmasının, uygun solunum tedavilerinin, düzenli fiziksel aktivitenin ve gerektiğinde rehabilitasyon programlarının önemi öne çıkıyor. Öztürk ayrıca hastalara şikayetleri konusunda vakit geçirmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları çağrısında bulundu.

Nefes almak yaşamaktır. Nefesinizi koruyun, sigaradan uzak durun ve şikayetlerinizi ihmal etmeyin.

TUNCELİ DEVLET HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. BELTİNGE ÖZTÜRK, KOAH’IN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE TEDAVİ SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU.