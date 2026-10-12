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Tunceli’de kuvvetli sağanak yaşamı aksattı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü uyarısı sonrası Tunceli’de sabah başlayan sağanak öğleden sonra şiddetlendi; yollar suyla doldu, vatandaşlar zorlandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:36

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli’de kuvvetli sağanak yaşamı aksattı

Tunceli’de sabah başlayan yağmur öğleden sonra şiddetlendi

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Tunceli’de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, öğleden sonra yer yer kuvvetli şekilde devam etti. Yağışın etkisiyle kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, gündelik ulaşım olumsuz etkilendi.

Meteorolojinin uyarısı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, Pazartesi Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir"

etki ve gözlemler:

Yağış sırasında bazı sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yetkililer, su birikintilerinin bulunduğu noktalarda ulaşımın aksadığını; kısa süreli görüş mesafesi düşüşleri ve ıslak zemin nedeniyle risklerin arttığını bildirdi. Ulaşımda aksamalar söz konusu olurken belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.

Meteorolojinin uyarısında listelenen ani sel, su baskını ve dere taşkını riskleri nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı; yetkililer gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

METEOROLOJİ’NİN UYARI YAPTIĞI TUNCELİ’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.

METEOROLOJİ’NİN UYARI YAPTIĞI TUNCELİ’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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