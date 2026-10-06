Tunceli'de öğrenci menfaati için kantin ve servislerde kapsamlı denetim

denetim kapsamı:

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ile velilerin ekonomik menfaatlerini korumaya yönelik okul kantini ve servis denetimlerini yoğunlaştırdı. Kent genelinde yapılan incelemelerde 18 okulda, 30 okul servisi ile 15 okul kantininde toplam 490 ürün kontrol edildi.

Kantinlerde fiyat etiketi, ücret tarifesi, kasa-etiket uyumu ve ürün fiyatları ayrıntılı şekilde incelenirken, okul servislerinde belirlenen ücret tarifelerine uygunluk esas alındı.

yaptırımlar ve tekrar eden ihlaller:

Denetimlerde, daha önce iki kez uyarılan ve üçüncü kontrolde de mevzuata aykırılıkları devam ettiği tespit edilen 18 servis işletmecisi ile 3 kantin işletmecisi hakkında idari yaptırım uygulandı. Uygulanan işlemler mevzuat çerçevesinde kayda geçirildi.

denetimlerin devamı ve amaç:

Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerin amacının öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunmasını sağlamak ve velilerin ekonomik açıdan mağduriyet yaşamamasını temin etmek olduğunu belirtti. Ekiplerin, ihlallerin önlenmesi ve fiyat ile uyumluluk kontrollerinin sürdürüleceği bildirildi.

TUNCELİ’DE 18 OKULDA YAPILAN DENETİMLERDE 30 SERVİS VE 15 KANTİNDE 490 ÜRÜN KONTROL EDİLDİ. MEVZUATA AYKIRILIĞI SÜRDÜREN İŞLETMELERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI.