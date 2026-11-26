Tunceli Atatürk Ortaokulu'nda yapay zeka kütüphanesi açıldı:

Fenerbahçeli Liderler Derneği (FEBLİD) tarafından hayata geçirilen Lider Nesiller Projesi kapsamında ikinci yapay zeka kütüphanesi 26 Kasım'da Tunceli Atatürk Ortaokulu'nda açıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, FEBLİD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, yönetim ve icra kurulu üyeleri ile dernek temsilcileri katıldı.

kütüphanenin sunduğu olanaklar:

Kütüphane, bilgisayar donanımları, profesyonel yapay zeka uygulamaları ve dijital beceri araçlarıyla donatıldı. Sağlanan altyapı, öğrencilere yeni nesil eğitim imkanları sunmayı ve teknolojiyi uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı vermeyi amaçlıyor.

eğitim hedefleri ve yaygınlaştırma:

Proje, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi ve öğrencilerin yapay zeka okuryazarlığını artırmayı hedefliyor. Ayrıca çocukların teknolojiyi bilinçli kullanmaları, araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetişmeleri ile analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Projenin ilk uygulaması Burdur'un Bucak ilçesi'nde kurulmuş olup, Tunceli'deki açılış Anadolu'daki diğer okullarda benzer çalışmaların yaygınlaştırılmasına zemin hazırlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇELİ LİDERLER DERNEĞİ TARAFINDAN, LİDER NESİLLER PROJESİ KAPSAMINDA YAPAY ZEKA KÜTÜPHANESİ TUNCELİ ATATÜRK ORTAOKULU'NDA AÇILDI.