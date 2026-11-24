Tören ve etkinlikler:

Tunceli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programı gerçekleştirildi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü mesajının okunmasıyla başladı.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenler tarafından çeşitli şarkılar seslendirildi. Etkinlik boyunca katılımcılarda coşku ve birliktelik hissi öne çıktı.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni salonda yoğun ilgi gördü ve tören katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Vali Şefik Aygöl'ün vurguları:

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, konuşmasında öğretmenliğin sadece bir iş olmadığına dikkat çekti ve her pazartesi bir okulu ziyaret etme geleneğinden söz etti. Vali Aygöl, 'Öğretmenlik sadece bir meslek olarak yapılacak bir iş değildir. O yüzden her pazartesi öğretmenlerimize şunu ifade ediyoruz, kıymetli öğretmenlerimiz, her bir öğrencinin aşk yaşadığı bir öğretmeni vardır' ifadelerini kullandı.

Vali Aygöl, öğretmenin öğrenci üzerindeki rol model niteliğine değinerek, 'Çocukken öğretmenine aşık olur. O yaşta o duyguyu aşk zanneder, aslında onu rol model almıştır. Onun gibi konuşur, onun gibi yürür, kendini onun gibi ifade eder, onun gibi giyinir. Siz bu memleketin liderlerisiniz. Bu memleketin yol göstericisisiniz, bu memleketin ışıklarısınız' dedi ve bu anlayışın parayla veya makamla ölçülemeyeceğini vurguladı.

Vali ayrıca 26 yıllık meslek yaşamında eğitimin ve öğretmenlerin önemine işaret ederek şu soruları yöneltti: 'Şehit Necmettin Öğretmen boşuna mı şehit oldu? 11 Eylül 1994 tarihinde Darıkent'te, daha mesleğinin ilk gününde, çiçeği burnunda 6 öğretmenimiz boşuna mı şehit oldu? Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın boşuna mı şehit oldu?' Bu örneklerle öğretmenliğin fedakârlık gerektiren bir meslek olduğunu belirtti ve öğretmenlerin haklarının savunulmaya devam edeceğini söyledi.

Programın katılımcıları:

Programa Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, il protokolü ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Etkinlik, hem resmi tören hem de kültürel sunumlarla öğretmenlerin gününü anma ve mesleğin önemini vurgulama amacı taşıdı.

TUNCELİ’DE DÜZENLENEN PROGRAMLA "ÖĞRETMENLER GÜNÜ" COŞKUYLA KUTLANDI.