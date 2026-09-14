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Tunceli'de okullarda ilk gün kapsamlı gıda denetimi

Tunceli'de eğitim yılının ilk günü kantin ve yemekhaneler denetlendi; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hijyen, etiket ve saklama koşullarını inceledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 21:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tunceli'de okullarda ilk gün kapsamlı gıda denetimi

Denetimler eğitim-öğretim yılının ilk gününde yapıldı

Tunceli'de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimler, Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından kent genelindeki okul kantinleri ve yemekhanelerinde uygulandı.

Denetimin kapsamı:

Kontrollerde işletmelerin genel ve özel hijyen şartları, kantinlerde satışına izin verilen gıdaların mevzuata uygunluğu, ürünlerin muhafaza şartları, etiket bilgileri ve son tüketim tarihleri titizlikle incelendi. Ekipler, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri uyguladı.

Denetimlerin hedefi ve devamı:

Yapılan açıklamalarda denetimlerin amacının çocukların sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak olduğu vurgulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin okul kantinleri ve yemekhanelerindeki denetimlerini eğitim-öğretim yılı boyunca sürdüreceği bildirildi.

Veliler ve okul yönetimleri, hijyen ve gıda güvenilirliği konularında yapılan denetimlerin devam edeceği bilgisini alırken, kantin işletmelerinin de mevzuata uygun hizmet sunmasının önemi bir kez daha hatırlatıldı.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ...

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA OKUL KANTİNLERİ VE YEMEKHANELERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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