Dolar 50,1607 +0,05%
Euro 55,9785 +0,18%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.674,17 +1,56%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,74 -0,59%
--°

Tunceli’de pazar mesaisi: ekipler altyapıdan yeşil alan düzenlemesine kadar çalıştı

Tunceli belediyesi ekipleri pazar günü de kent genelinde rögar temizliği, yürüyüş ve bisiklet yolunda ağaç dikimi, taş tahkimat imalatı ve hacimli atık toplama yaptı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli’de pazar mesaisi: ekipler altyapıdan yeşil alan düzenlemesine kadar çalıştı

çalışmaların kapsamı:

Tunceli’de belediye ekipleri hafta sonu da sahadaki çalışmalarına ara vermedi. Kentin farklı noktalarında yürütülen faaliyetler kapsamında rögar temizliği yapıldı, yapımı süren yürüyüş ve bisiklet yolunda ağaç dikimi gerçekleştirildi ve yol kenarı ile çevre düzenlemelerinde kullanılmak üzere taş tahkimat imalatı sürdürüldü.

Ekipler ayrıca cumartesi gününden kalan hacimli evsel atıkların toplanması işlemlerini de pazar günü tamamladı. Çalışmalar, kent içinde ulaşım, altyapı ve temizlik ihtiyaçlarını birlikte ele alan planlı bir program doğrultusunda yürütüldü.

planlanan takvim ve yürütme:

Belediye yetkilileri yapılan çalışmaların planlanan takvim çerçevesinde devam edeceğini belirtti. Günlük saha ekipleri, altyapı müdahaleleri ile çevre düzenleme çalışmalarını eş zamanlı yürütürken, temizlik ekipleri toplama ve atık yönetimi işlemlerini tamamladı. Yürütülen işlerin öncelikli hedefi, kent geneline yaygın ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak olarak açıklandı.

TUNCELİ&#039;DE BELEDİYE EKİPLERİ PAZAR GÜNÜ DE SAHADA

TUNCELİ'DE BELEDİYE EKİPLERİ PAZAR GÜNÜ DE SAHADA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ’da gece hava sıfırın altına inince araç camları buzlandı
images

Van'da kış geri döndü: cadde ve sokaklar beyaza büründü
images

Çetin kış Ardahan'ı vurdu: Bülbülan mevkii araç trafiğine kapatıldı
images

Kar hayatı sekteye uğrattı: Bülbülan mevkiinde Ardahan-Ardanuç kara yolu trafiğe...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz