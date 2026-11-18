Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli için perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmelerde yağışların aralıklı sağanak ve yağmur; 1700 metre ve üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.

beklenen etkiler ve muhtemel riskler:

Kurumun uyarısında ani sel, su baskını ve dere taşkını risklerinin bulunduğu vurgulandı. Yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiği, bunun ulaşımda aksamalar yaratabileceği; yüksek kesimlerde ise don ve tipi nedeniyle görüş mesafesinde azalma meydana gelebileceği ifade edildi.

tedbir çağrısı:

Meteoroloji, olası risklere karşı ilgili birimlerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer, özellikle su taşkınına açık alanlar ile yüksek rakımlı yerleşimlerde gerekli önlemlerin alınmasını önemle vurguladı.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.