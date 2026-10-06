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Tunceli'de sabah başlayan sağanak öğleden sonra etkisini artırdı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısı sonrası Tunceli'de sabah başlayan sağanak öğleden sonra arttı; yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler zorlandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:26

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli'de sabah başlayan sağanak öğleden sonra etkisini artırdı

Tunceli'de yoğun yağış günlük yaşamı etkiledi

Meteorolojinin uyarısının ardından Tunceli'de bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı. Kent merkezinde ve çevre mahallelerde görülen yağış, günlük akışı olumsuz etkiledi.

uyarı ve zamanlaması:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından başlayan yağış, bugün sabah saatlerinden itibaren sürdü ve öğleden sonra şiddetini artırdı. Kısa sürede başlayan yoğun yağmur bazı bölgelerde dikkat çekti.

oluşan etkiler ve yaşananlar:

Yağışla birlikte birçok noktada yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar özellikle aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı; sokaklarda yürüyüş ve araç trafiğinde aksamalar gözlendi.

Yetkililerin uyarıları öncesinde alınan hazırlıkların önemine dikkat çekilen kentte, vatandaşların gerekli önlemleri almaları ve ani yağışlara karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.

METEOROLOJİNİN UYARILARININ ARDINDAN TUNCELİ&#039;DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.

METEOROLOJİNİN UYARILARININ ARDINDAN TUNCELİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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