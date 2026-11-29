Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde kafes balıkçılığı ilk hasadına hazır

Tunceli'de su ürünleri yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatılan kafes balıkçılığı denemelerinde ilk somut sonuç alındı. 10 Nisan tarihinde suya bırakılan balıklar geçen süre içinde büyüyerek 250 gram ağırlığa ulaşınca hasat aşamasına gelindi.

deneme sürecinin ayrıntıları:

Proje kapsamında gerçekleştirilen deneme çalışmaları planlandığı şekilde ilerleyerek üretim bakımından olumlu veriler ortaya koydu. Deneme uygulaması, bölgedeki ekolojik koşullar ve baraj gölü ortamında kafes sistemlerinin performansını ölçmek için gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlar, projenin ilk etap hedeflerine ulaştığını ve kafes balıkçılığının Uzunçayır Baraj Gölü'nde uygulanabilir olduğunu gösterdi.

gelecek hedefleri ve yerel etkiler:

Denemelerin başarılı sonuçlanmasıyla kentte kafes balıkçılığı üretiminin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, önümüzdeki yıl için 5 bin tonluk hasat hedefine işaret ederek üretimin büyütülmesi yönünde planlar yapıldığını açıkladı. Bu hedef gerçekleştiği takdirde, çalışmanın Tunceli'nin su ürünleri yetiştiriciliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Başarıya ulaşan deneme dönemi, hem üretim kapasitesinin artırılması hem de bölgesel ekonomik canlılığın desteklenmesi açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Gelecek planları, üretim ölçeğinin büyütülmesi ve benzer uygulamaların yaygınlaştırılmasına odaklanıyor.

Tunceli'de kafes balıkçılığında ilk hasat heyecanı