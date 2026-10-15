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Tunceli’de yoğun yağmur ve fırtına trafikte aksamalara yol açtı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısıyla Tunceli’de dün sabah başlayan şiddetli yağmur ve fırtına, görüşü düşürüp araçların ilerlemesini engelledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli’de yoğun yağmur ve fırtına trafikte aksamalara yol açtı

Tunceli’de yağışın etkisi

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Tunceli’de dün sabah saatlerinden beri süren şiddetli yağış ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklarda ve trafikte görüş mesafesi azaldı; sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücülerin yaşadığı güçlükler:

Atatürk Mahallesi Latif Büyükdağ Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın silecekleri çalışmadı. Yağış nedeniyle görüş mesafesinin olumsuz etkilenmesi üzerine araç ilerleyemeyerek durmak zorunda kaldı; bu durum yağmurun trafikte yarattığı riski ortaya koydu.

Günlük yaşam ve trafik:

Yoğun yağmur ve fırtına nedeniyle kent içinde ulaşımda aksamalar yaşandı ve vatandaşlar günlük rutinlerinde güçlük çekti. Yetkililerin uyarıları, sürücülerin tedbirli olmasının önemini bir kez daha vurguladı.

TUNCELİ’DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.

TUNCELİ’DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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