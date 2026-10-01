Tunceli'de yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Mevsimin ilk karı yüksek kesimleri beyaza boyadı

Tunceli'de son günlerde yaşanan hava sıcaklığı düşüşünün ardından yüksek rakımlı bölgelerde mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Yağış, bölgenin yüksek noktalarında etkili olarak doğal görünümü değiştirdi.

Munzur Dağları'nda manzara

Munzur Dağlarının zirve ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bu alanları beyaz örtüyle kapladı ve bölgeyi sonbahar görünümünden kışa hazırladı.

Hava değişiminin yansıması

Yerel gözlemlere göre, mevsimin ilk karı özellikle yüksek kesimlerde hissedildi; yetkililer ve bölge halkı, sıcaklıklardaki düşüşün etkisini bu yağışla birlikte görmüş oldu.

TUNCELİ’DE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLDU