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Tunceli'de yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Tunceli'de düşen hava sıcaklıklarıyla yüksek rakımlı bölgelere mevsimin ilk karı düştü; Munzur Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli'de yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Mevsimin ilk karı yüksek kesimleri beyaza boyadı

Tunceli'de son günlerde yaşanan hava sıcaklığı düşüşünün ardından yüksek rakımlı bölgelerde mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Yağış, bölgenin yüksek noktalarında etkili olarak doğal görünümü değiştirdi.

Munzur Dağları'nda manzara

Munzur Dağlarının zirve ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bu alanları beyaz örtüyle kapladı ve bölgeyi sonbahar görünümünden kışa hazırladı.

Hava değişiminin yansıması

Yerel gözlemlere göre, mevsimin ilk karı özellikle yüksek kesimlerde hissedildi; yetkililer ve bölge halkı, sıcaklıklardaki düşüşün etkisini bu yağışla birlikte görmüş oldu.

TUNCELİ’DE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLDU

TUNCELİ’DE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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