Dolar 50,1474 +0,05%
Euro 55,9097 -0,47%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.564,38 -1,02%
EUR/USD 1,1146 -0,65%
Brent Petrol 98,31 +0,02%
--°

Tunceli'ye doğa okulu: çocuklar için açık havada uygulamalı eğitim yatırımı

Hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak’ın desteğiyle Merkez Örenönü'nde kurulacak Doğa Okulu, Tunceli'de çocuklara uygulamalı açık hava eğitim imkanı sunacak.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 18:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Tunceli'ye doğa okulu: çocuklar için açık havada uygulamalı eğitim yatırımı

Tunceli'de doğayla iç içe eğitim için yeni adım

Tunceli Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilecek Doğa Okulu projesi için hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak ile nakdi yardım protokolü imzalandı. Proje, Merkez Örenönü mevkiinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli alanda inşa edilecek ve bölge çocuklarına doğayı keşfederek öğrenme olanağı sağlamayı hedefliyor.

Protokolün kapsamı ve idari sorumluluklar:

İmza töreniyle resmiyet kazanan protokol kapsamında, yapım sürecine ilişkin ihale, teknik kontrol ve kabul işlemleri İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek. Tunceli Valiliği, proje koordinasyonunu üstlenirken sahadaki alan tahsisi Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olacak.

Eğitim hedefleri ve beklenen etkiler:

Proje, çocukların doğal çevreyle etkileşim içinde gelişimlerini desteklemeyi ve uygulamalı öğrenme imkânlarını artırmayı amaçlıyor. Doğa Okulu'nun, bölgedeki eğitim yatırımlarına katkı sunması ve öğrencilere açık havada deneyimsel eğitim fırsatları sağlaması bekleniyor.

Hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak daha çok eğitim ve sağlık alanlarındaki destekleriyle biliniyor; bu destekle Tunceli'de sürdürülecek çalışmalarda yerel idarelerin sorumluluk paylaşımı öne çıkıyor. Projenin yapım süreci tamamlandığında, okulun eğitim programları ve kullanım biçimi Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda şekillenecek.

TUNCELİ’DE ÇOCUKLARIN DOĞAYLA İÇ İÇE EĞİTİM ALMASINI SAĞLAYACAK DOĞA OKULU İÇİN HAYIRSEVER AHMET...

TUNCELİ’DE ÇOCUKLARIN DOĞAYLA İÇ İÇE EĞİTİM ALMASINI SAĞLAYACAK DOĞA OKULU İÇİN HAYIRSEVER AHMET MÜÇTEBA ALBAYRAK İLE NAKDİ YARDIM PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Solhan'da jandarmadan öğrencilere trafik bilinci eğitimi
images

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı
images

Bartın'da 60+ tazelenme üniversitesi ile 40 öğrenci yeniden sınıfa döndü
images

Gençler COP31 için iklim dostu kampüs peyzajları tasarlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da yola çıkan köpek motosikletli kuryenin devrilmesine neden oldu

karanlık odaklara karşı milli duruş: artık hesap zamanı

Manavgat'ta zeytinin hikayesi sahnede: festival kortejle açıldı

direğe çarpan araç park halindeki otomobilin üzerine devrildi, sürücü polisle tartıştı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi