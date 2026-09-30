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Tünelde gerçeğe yakın tatbikat: ekipler kurtarma ve sevk süreçlerini denedi

Bitlis'te 8 Ağustos Tüneli'nde AFAD koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, trafik kazası senaryosuyla kurtarma, ilk yardım ve sevk süreçleri sınandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 17:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tünelde gerçeğe yakın tatbikat: ekipler kurtarma ve sevk süreçlerini denedi

Bitlis'te 8 Ağustos Tüneli'nde tatbikat

Bitlis'te muhtemel trafik kazalarına müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 8 Ağustos Tüneli'nde kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. AFAD koordinesinde saat 12.30'da başlayan uygulamada, trafik kazası senaryosu işlendi ve araçta sıkışan yaralıların kurtarılması, ilk yardım ve hastaneye sevk adımları uygulamalı olarak test edildi.

Tatbikatın akışı:

Senaryoya göre tünelde kaza meydana geldi ve ihbarın ardından AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve gönüllü ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekipler tünelde güvenlik önlemleri alırken, muhtemel gaz sızıntısına karşı da gerekli tedbirler uygulandı. Araçta sıkışan yaralılara müdahale edilip kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Kurtarılan yaralılar güvenli şekilde araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Amaç ve katılımcılar:

Tatbikatla amaçlanan, muhtemel tünel kazalarında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ekiplerin müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesiydi. Tatbikatta ekiplerin olay yerine hızlı intikali, tünelde güvenliğin sağlanması, araçta sıkışan yaralıların kurtarılması ile ilk yardım ve sevk süreçleri uygulamalı olarak test edildi.

Etkinliğe Bitlis Vali Yardımcısı Adnan Ayte, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, gönüllüler ve Bitlis Eren Üniversitesi Acil Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldı. Tatbikat, ekiplerin sahadaki hazırlık düzeyini ve ortak müdahale süreçlerini görmek açısından önemli bir prova olarak değerlendirildi.

Bitlis’te ekipler muhtemel tünel kazasına karşı tatbikatta

Bitlis’te ekipler muhtemel tünel kazasına karşı tatbikatta

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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