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Tünelde tehlikeli manevra: motosiklet sürücüsü iki otomobilin arasında kıl payı kurtuldu

Ordu-Sivas yolunda tünelde karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü, iki otomobilin arasına sıkışmaktan kıl payı kurtuldu; olay araç kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:27

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tünelde tehlikeli manevra: motosiklet sürücüsü iki otomobilin arasında kıl payı kurtuldu

Olayın görüntüleri ve ilk değerlendirme:

Ordu-Sivas yolu üzerinde dün tünelde kaydedilen araç kamerası görüntüleri, iddiaya göre bir motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli manevralar yaparak karşı şeride geçtiğini gösteriyor. İki şeritli yolda karşı istikametten gelen otomobille karşılaştığı sırada motosiklet sürücüsü, iki otomobilin arasında kıl payı sıkışmaktan kurtuldu; anlar kameraya yansıdı.

Sürücünün anlattıkları:

Otomobil sürücüsü Sezer Tepe, motosikletin önce tehlikeli hareketler yaptığını ardından karşı şeride geçtiğini söyledi ve yaşananları şöyle aktardı: "Tünel içerisinde o istikametten de araç gelince hem beni hem diğer aracı hem de kendini sıkıştırarak tehlikeye attı. Ben kendimi kaldırıma sıkıştırdım. Öyle yapmasam hem karşı araca hem de bana vuracaktı. Oradan kurtuldu. Kendisi suçlu olduğunu da bildiği için kenarda durup özür diledikten sonra kaçtı."

İhbar, güvenlik endişesi ve olası sonuçlar:

Tepe, araçta çocuklarının da olduğunu belirterek yaşadığı endişeyi "Elim ayağım titredi" sözleriyle dile getirdi. Olayın ardından "Kaçtıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdim, emniyete görüntüleri verdim. Kaza olsa bize bir şey olmayabilirdi ancak motosiklet sürücüsü ölebilirdi. Aileye de yazık" ifadelerini kullandı. Tepe, görüntülerin emniyete teslim edildiğini ve durumu yetkililere bildirdiğini vurguladı.

ORDU&#039;DA TRAFİKTE SEYİR HALİNDEYKEN KARŞI ŞERİDE GEÇEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN MOTOSİKLET...

ORDU'DA TRAFİKTE SEYİR HALİNDEYKEN KARŞI ŞERİDE GEÇEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, 2 OTOMOBİLİN ARASINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULARAK KAZAYI ATLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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