Tünelde trene çarpan dağ keçilerinden biri telef oldu, diğeri yaralandı

Elazığ'da tünelde çarpışma

Elazığ'ın Palu ilçesi Beyhan beldesinde tünele giren iki koruma altındaki dağ keçisi, tünelden geçen bir trenin çarpması sonucu zarar gördü. Olayda bir dağ keçisi telef olurken, diğeri yaralandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, keçiler tünele girdikleri sırada bölgeden geçen tren onlara çarptı. Çarpmanın ardından bir keçinin öldüğü, diğerinin ise yaralandığı belirlendi. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından görüldü ve durum hemen yetkililere bildirildi.

vatandaşların müdahalesi ve yetkililere bildirim:

Olayı gören vatandaşlar, yaralı keçinin tedavi altına alınması için durumu yetkililere iletti. Yetkililer ve ilgili ekipler bilgilendirildi; yaralı keçiye müdahale edilmek üzere girişimde bulunuldu. Koruma altında olan hayvanlara yönelik bu tür olaylar, bölgedeki yaşam alanlarının ve ulaşım etkileşimlerinin izlenmesi gerekliliğini yeniden gündeme getiriyor.

ELAZIĞ’DA TÜNELE GİREN DAĞ KEÇİLERİNE TREN ÇARPTI. OLAYDA BİR KEÇİ TELEF OLURKEN DİĞERİ İSE YARALANDI.