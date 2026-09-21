Tüneldeki riskli sollama Karabük-Yenice yolunda trafik güvenliğini tehlikeye attı

Olayın görüntülenmesi:

Karabük-Yenice kara yolunda, Yenice istikametine seyir halindeki bir otomobilin tünele girişte ve tünel içinde hatalı sollama yaptığı anlar, aynı yönde ilerleyen başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

görüntülerin içerdiği detaylar:

Kayıtlarda sürücünün trafik kurallarını ihlal ederek önce tünele girerken, ardından tünel içindeki daralan şeritler ve sınırlı görüş koşullarında önündeki araçları solladığı görülüyor. Bu manevra, tüneldeki akışı bozarak diğer sürücüler için ani tehlike yaratabilecek bir duruma yol açtı.

tünellerde sollama davranışının riskleri:

Tünel gibi sınırlı alanlarda yapılan hatalı sollamalar, kaçış yollarının kısıtlı olması ve reaksiyon zamanının kısalması nedeniyle çarpışma riskini artırır. Kayıt altına alınan görüntüler, bu tür ihlallerin trafik güvenliğini ne şekilde etkilediğini göstermesi açısından önem taşıyor ve sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koyuyor.

KARABÜK'TE BİR OTOMOBİLİN TÜNEL İÇERİSİNDE HATALI SOLLAMA YAPTIĞI ANLAR, BAŞKA ARAÇTA BULUNAN VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ