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Tüp parlamasıyla alevlenen ev itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Aydın Efeler'de mutfakta parlayan tüp yangın çıkardı; itfaiye söndürdü, apartman tahliye edildi, ev sahibi Mehmet Akbaş hafif yaralandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:55

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tüp parlamasıyla alevlenen ev itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Olayın detayları:

Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2191 sokaktaki Elifkent Sitesindeki beş katlı binanın ikinci katında bir dairede mutfakta yakın zamanda değiştirilen tüpte ani bir parlama meydana geldi. Parlamanın ardından kısa sürede yangın çıktı ve evin içi hızla dumanla doldu.

itfaiye müdahalesi ve tahliye:

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve dumanın atılması için çalışma gerçekleştirdi. Yangın sırasında dairede bulunanlar, aralarında çocukların da olduğu kişilerle birlikte dışarı çıkarıldı ve apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

yaralanma ve soruşturma:

Yangın sırasında parlayan tüpü dışarı çıkarmaya çalıştığı belirtilen ev sahibi Mehmet Akbaş hafif şekilde yaralandı. Akbaş, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı; yangının kesin nedeninin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE BİR EVDE TÜP PARLAMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR EVDE TÜP PARLAMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLÜRKEN, EVDE BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ, PARLAYAN TÜPÜ DIŞARIYA ÇIKARMAYA ÇALIŞAN EV SAHİBİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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