Yalvaç'ta tantuni işletmesinde patlama ve yangın

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir tantuni satış noktasında akşam saatlerinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın, çevredekileri ve işletme çalışanlarını alarma geçirdi. Olay, Pazar Yukarı Mahallesi Yeşilçınar Bulvarı'nda yaşandı.

olay ve müdahale:

Olay, dün akşam saat 19.40 sıralarında gerçekleşti. İş yerinde aniden bir patlama olduğu ve kısa süre sonra alevlerin yükseldiği bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Olay sırasında iş yerinde bulunan işletme sahibi H.S. yangına ilk müdahaleyi yapan isim oldu. Çalışanlar ve çevredekilerle birlikte yangına müdahalede bulunulmaya çalışıldı; müdahale ekipleri gelene kadar yapılan çabalar, yangının büyümesini bir ölçüde sınırladı.

sağlık durumu ve soruşturma:

Patlama ve yangın sonucunda H.S., Y.S. ve P.S. dumandan hafif şekilde etkilendi. Üç kişi olay yerine gelen ambulans ekiplerinde sağlık kontrollerinden geçirildi ve gerekli müdahaleler yapıldı.

Yangının nedeni hakkında ilk değerlendirmeler, ocaktan sızan gaz veya tüpten sızan gazın tutuşması üzerinde yoğunlaşırken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, kesin nedenin teknik inceleme ve görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda belirleneceğini açıkladı.

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