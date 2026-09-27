Tüpraş stadında veda: Metin Keçeli'ye son görev

Tüpraş Stadyumu'nda tören

Eski Beşiktaş yönetim kurulu ve divan kurulu üyesi iş insanı Metin Keçeli için Tüpraş Stadyumu Tarihi Kapı girişinde bir tören düzenlendi. Tören, okunan duaların ardından son buldu ve sevenler, kulüp temsilcileriyle birlikte veda etti.

Törende kimler yer aldı:

Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkan Kaan Kasacı, Genel Sekreter Uğur Fora, Basın Sözcüsü ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Dış İlişkiler ve Yurtdışı Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları, Bürokrasi ve İş İnsanları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aykan Aydın, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ve Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı katıldı. Ayrıca divan ve kongre üyeleri, eski futbolcular ile Keçeli’nin ailesi, yakınları ve çok sayıda Beşiktaşlı hazır bulundu.

Başkan Serdal Adalı'nın vurguları:

Başkan Serdal Adalı törende Metin Keçeli ile olan anılarını ve kulübe yaptığı katkıları anlattı. Adalı, 2010 yılında yöneticilik görevine başladığında Metin Keçeli'nin yol arkadaşı olduğunu, Beşiktaş terbiyesinin ve elde ettikleri tecrübelerin Keçeli'nin imzasını taşıdığını belirtti. Adalı ayrıca Metin Keçeli'nin, Onursal Başkanımız Süleyman Seba ve Yıldırım Demirören dönemlerinde kulübe hizmet ettiğini, 2023 seçim sürecinde kendisine destek verdiğini ve dostluğunu her zaman hatırlayacağını söyledi. Adalı, Merhum Metin Keçeli'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiaya başsağlığı diledi.

Konuşmalar ve duaların ardından tören sona erdi. Katılımcılar, Keçeli'nin kulübe katkılarını ve Beşiktaş'a olan bağlılığını hatırlayarak birbirleriyle başsağlığı paylaştı.

Cenaze töreni ve defin:

Merhum Metin Keçeli'nin cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aile ve yakınları defin işlemlerine katıldı ve tören, cami ile mezarlıkta gerçekleştirilen dualarla tamamlandı.

VEFAT EDEN ESKİ BEŞİKTAŞ YÖNETİM KURULU VE DİVAN KURULU ÜYESİ METİN KEÇELİ İÇİN TÜPRAŞ STADYUMU'NDA TÖREN DÜZENLENDİ.