Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Turan: gazi tüm milleti için bedel ödemiştir

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gaziler Günü programında gaziliği milletin ortak değeri olarak tanımladı ve gazalık ruhunun gençlere aktarılmasının önemini vurguladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 22:19

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 22:30

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Turan: gazi tüm milleti için bedel ödemiştir

İçişleri Bakan Yardımcısının mesajı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara Keçiören'deki 19 Eylül Gaziler Günü programında gazilerin yalnızca bireysel değil, milletin ortak değeri olduğunu vurguladı. Konuşmasında, gaziliğin anlamını tarihsel ve manevi bir çerçeveye oturtarak, bu kavramın nesiller boyu aktarılmasının öncelikli hedef olması gerektiğini dile getirdi.

Turan, kürsüye çıkarken ne söyleneceğini düşündüğünü belirterek, 'Kur’an-ı Kerim’de ifade edilmiş, hadis-i şeriflerde ifade edilmiş, şiirlerde, destanlarda, ağıtlarda ifade edilmiş' olanın ötesinde yeni bir şey söylemenin güç olduğunu kaydetti. Ancak gazilik ruhunun gençlere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, bu bilincin canlı tutulması gerektiğini söyledi.

'Biz gaziliği sadece bireysel olarak değil, tüm bir millet olarak, tüm bir insanlık olarak, bu ülkenin 86 milyonu aziz bilir, kıymetli biliriz. Biz gazimizin sadece kendi ailesi olduğunu değil, bizim de ailemizin olduğunu biliriz. Çünkü o gazimiz kendisi için, efradı için değil, tüm milleti için bedel ödemiştir, gazi olmuştur', ifadelerini kullandı.

Gaziler günü ve tarihsel bağlamı:

Turan, Gaziler Günü'nün yasal zemine taşınmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü hatırlattı. Vakıf ve derneklerin emeğine işaret ederek, Keçiören'deki vakfın 1994'ten bu yana sürdürdüğü çalışmaları ve 1999'da kamu yararı statüsü almasının bu sürece katkısını vurguladı. Ayrıca, Sakarya Meydan Muharebesi sonrası Gazi Mustafa Kemal'e TBMM tarafından verilen gazilik ve mareşallik ünvanının ardından 2002'de Gaziler Günü olarak yasalaşmasının bugün kutlanan geleneğin temelini oluşturduğunu belirtti.

Turan, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki şehit ve gazilere de atıfta bulunarak, bakanlığın yaklaşık 650 binden fazla personeliyle adeta bir 'Şehitler ve Gaziler Bakanlığı' işlevi gördüğünü söyledi. Kurumlarda çok sayıda gazi ve şehidin bulunduğunu hatırlatarak, gazilerin sorunlarını en iyi anlayan kurumlardan birinin İçişleri Bakanlığı olduğunu belirtti.

Diğer konuşmacıların değerlendirmeleri:

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan konuşmasında gazilere yönelik saygı ve milletin manevi mirasına değindi. Özarslan, milletin köklü tarihinden ve milli-manevi değerlerden hareketle vatan hizmetinin onur verdiğini ifade etti ve genç kuşaklara bu mirası taşıma sorumluluğunu hatırlattı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ise gaziliği 'şehadeti göze almış olanların ünvanı' olarak tanımladı. Aylar, gazilerin vatan için bedel ödeyen kahramanlar olduğunu, vatan, bayrak ve millet uğruna fedakârlık edenlerin onurunun yaşatılması gerektiğini vurguladı ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Programa Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, gazilerin anılması ve gazilik bilincinin güçlendirilmesine dönük mesajlarla tamamlandı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÜLENT TURAN, &quot;BİZ GAZİLİĞİ SADECE BİREYSEL OLARAK DEĞİL, TÜM BİR MİLLET...

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÜLENT TURAN, "BİZ GAZİLİĞİ SADECE BİREYSEL OLARAK DEĞİL, TÜM BİR MİLLET OLARAK, TÜM BİR İNSANLIK OLARAK, BU ÜLKENİN 86 MİLYONU AZİZ BİLİR, KIYMETLİ BİLİRİZ. BİZ GAZİMİZİN SADECE KENDİ AİLESİ OLDUĞUNU DEĞİL, BİZİM DE AİLEMİZİN OLDUĞUNU BİLİRİZ. ÇÜNKÜ O GAZİMİZ KENDİSİ İÇİN, EFRADI İÇİN DEĞİL, TÜM MİLLETİ İÇİN BEDEL ÖDEMİŞTİR, GAZİ OLMUŞTUR" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Slovakya lideri Fico: bazı batılı çevreler Rusya ile NATO'yu çatışmaya sürüklüyo...
images

Klip çekiminde binadan atılan paralar Kızılay'da kısa süreli karışıklığa yol açt...
images

Trump 'Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuracağını ve 'Yapay Zeka Çarı'nı atayacağını aç...
images

Terörsüz Türkiye modelinin dünya üniversitelerinde okutulacağı iddiası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı