Turan: gazi tüm milleti için bedel ödemiştir

İçişleri Bakan Yardımcısının mesajı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara Keçiören'deki 19 Eylül Gaziler Günü programında gazilerin yalnızca bireysel değil, milletin ortak değeri olduğunu vurguladı. Konuşmasında, gaziliğin anlamını tarihsel ve manevi bir çerçeveye oturtarak, bu kavramın nesiller boyu aktarılmasının öncelikli hedef olması gerektiğini dile getirdi.

Turan, kürsüye çıkarken ne söyleneceğini düşündüğünü belirterek, 'Kur’an-ı Kerim’de ifade edilmiş, hadis-i şeriflerde ifade edilmiş, şiirlerde, destanlarda, ağıtlarda ifade edilmiş' olanın ötesinde yeni bir şey söylemenin güç olduğunu kaydetti. Ancak gazilik ruhunun gençlere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, bu bilincin canlı tutulması gerektiğini söyledi.

'Biz gaziliği sadece bireysel olarak değil, tüm bir millet olarak, tüm bir insanlık olarak, bu ülkenin 86 milyonu aziz bilir, kıymetli biliriz. Biz gazimizin sadece kendi ailesi olduğunu değil, bizim de ailemizin olduğunu biliriz. Çünkü o gazimiz kendisi için, efradı için değil, tüm milleti için bedel ödemiştir, gazi olmuştur', ifadelerini kullandı.

Gaziler günü ve tarihsel bağlamı:

Turan, Gaziler Günü'nün yasal zemine taşınmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü hatırlattı. Vakıf ve derneklerin emeğine işaret ederek, Keçiören'deki vakfın 1994'ten bu yana sürdürdüğü çalışmaları ve 1999'da kamu yararı statüsü almasının bu sürece katkısını vurguladı. Ayrıca, Sakarya Meydan Muharebesi sonrası Gazi Mustafa Kemal'e TBMM tarafından verilen gazilik ve mareşallik ünvanının ardından 2002'de Gaziler Günü olarak yasalaşmasının bugün kutlanan geleneğin temelini oluşturduğunu belirtti.

Turan, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki şehit ve gazilere de atıfta bulunarak, bakanlığın yaklaşık 650 binden fazla personeliyle adeta bir 'Şehitler ve Gaziler Bakanlığı' işlevi gördüğünü söyledi. Kurumlarda çok sayıda gazi ve şehidin bulunduğunu hatırlatarak, gazilerin sorunlarını en iyi anlayan kurumlardan birinin İçişleri Bakanlığı olduğunu belirtti.

Diğer konuşmacıların değerlendirmeleri:

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan konuşmasında gazilere yönelik saygı ve milletin manevi mirasına değindi. Özarslan, milletin köklü tarihinden ve milli-manevi değerlerden hareketle vatan hizmetinin onur verdiğini ifade etti ve genç kuşaklara bu mirası taşıma sorumluluğunu hatırlattı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ise gaziliği 'şehadeti göze almış olanların ünvanı' olarak tanımladı. Aylar, gazilerin vatan için bedel ödeyen kahramanlar olduğunu, vatan, bayrak ve millet uğruna fedakârlık edenlerin onurunun yaşatılması gerektiğini vurguladı ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Programa Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, gazilerin anılması ve gazilik bilincinin güçlendirilmesine dönük mesajlarla tamamlandı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÜLENT TURAN, "BİZ GAZİLİĞİ SADECE BİREYSEL OLARAK DEĞİL, TÜM BİR MİLLET OLARAK, TÜM BİR İNSANLIK OLARAK, BU ÜLKENİN 86 MİLYONU AZİZ BİLİR, KIYMETLİ BİLİRİZ. BİZ GAZİMİZİN SADECE KENDİ AİLESİ OLDUĞUNU DEĞİL, BİZİM DE AİLEMİZİN OLDUĞUNU BİLİRİZ. ÇÜNKÜ O GAZİMİZ KENDİSİ İÇİN, EFRADI İÇİN DEĞİL, TÜM MİLLETİ İÇİN BEDEL ÖDEMİŞTİR, GAZİ OLMUŞTUR" DEDİ.