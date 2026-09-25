Türbe kavşağında trafik kazası: iki kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ilçe merkezindeki Türbe Caddesi üzerindeki Çevreyolu Türbe kavşağında meydana gelen kazada bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kavşakta yol yapım çalışmasının sürdüğü bölgedeki çarpışmada, 33 ALM 485 plakalı motosiklet sürücüsü S.S. ile kavşakta dönüş yapan 33 VB 265 plakalı otomobilin sürücüsü D.K.'nin aracı çarpıştı.

Yaralıların müdahalesi ve hastaneye sevk:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcuya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra her iki yaralı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve trafik düzeni:

Kaza yerinde polis ekipleri inceleme başlattı; olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kavşakta devam eden yol yapım çalışmalarının ve dönüş manevrasının kazanın oluşumunda rolü olup olmadığının tespit edileceğini belirtti.

KAZADA YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE YOLCU, SAĞLIK EKİBİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA ERDEMLİ DEVLET HASTANESİNE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.