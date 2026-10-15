Turbeldak sezona Azmak-Sığacık rotasında doğayı keşifle başladı

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), 2026-2027 sezonunun ilk yürüyüş etkinliğini Seferihisar Azmak-Sığacık rotasında gerçekleştirdi. Etkinlik, doğaseverleri bir araya getirirken hem deniz hem yeşil alanları birleştiren bir parkur deneyimi sundu.

parkur ve etkinlik detayları:

Yürüyüş, Azmak Koyundan başladı ve rotada Kokurdak ile Çamcaz Koyları'nda yüzme ve meyve molaları verildi. Katılımcılar, yaklaşık 7 km süren yürüyüşün ardından Sığacık'a ulaştı. Sığacık Organik Pazarı ve ardından Sığacık Kalesi ziyaret edilerek yemek ve alışveriş molası verildi; etkinlik boyunca hem keşif hem de dinlenme fırsatı sunuldu.

liderlerin rolü ve katılımcı profili:

Yürüyüş, Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla rehberliğinde gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından doğaseverlerin katıldığı etkinlik, hem yeni rota tanıtımı hem de katılımcılar arası etkileşim açısından öne çıktı.

liderin değerlendirmesi:

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert etkinlikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Ekibimizle birlikte yeşilin ve mavinin iç içe olduğu Azmak-Sığacık parkurunda sezonun ilk yürüyüşünü gerçekleştirdik. Oldukça güzel geçen yürüyüşümüzde yeni yerler görme ve keşfetme fırsatı bulduk. TURBELDAK olarak farklı rotalarda düzenleyeceğimiz yürüyüş etkinlikleriyle her yaştan doğaseveri buluşturmaya devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim".

Etkinlik, Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen haftalık yürüyüş programının açılış etkinliği olarak kayda geçti. TURBELDAK önümüzdeki haftalarda farklı rotalarda yürüyüşler düzenleyerek katılımcı sayısını artırmayı hedefliyor.

TURGUTLU BELEDİYESİ DAĞCILIK AKADEMİSİ (TURBELDAK) 2026-2027 SEZONUNUN İLK YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİNİ SEFERİHİSAR AZMAK-SIĞACIK ROTASINDA DÜZENLEDİ.