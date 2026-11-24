etkinlik ve rota:

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi TURBELDAK, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla haftalık doğa yürüyüşünü öğretmenlere ithaf etti. Etkinlik bu hafta Sart köyü ve çevresindeki tarihi rotada gerçekleştirildi.

Yürüyüş, Salihli ilçesine bağlı Sart bölgesindeki engebeli orman yollarında orta zorluk derecesinde sportif bir parkur olarak tamamlandı. Faaliyeti Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla sevk ve idaresinde, rehber Kudret Ulutaş yönetirken, Şenel Hançer ve Bayram Ali Çelik artçılık görevini üstlendi.

öğretmenlere karanfilli kutlama:

TURBELDAK ekibi yürüyüşe katılan öğretmenleri unutmayan bir jest yaptı; etkinlik sırasında öğretmenlere karanfil takdim edilerek 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Karanfillerin takdimi, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın adına Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert tarafından gerçekleştirildi.

Yürüyüş lideri Orhan Mert, etkinliğin özel anlamına vurgu yaparak, "Bu haftaki yürüyüşümüzü Öğretmenler Günü’ne ithaf etmek istedik. Hayatımıza dokunan, bilgisi ve emeğiyle geleceğimize yön veren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Aramızda bulunan öğretmenlerimize Belediye Başkanımız Çetin Akın adına karanfil takdim ederek bu özel günü birlikte kutladık. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, yürüyüşümüze katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, doğa yürüyüşü geleneğini sürdürürken toplumsal bir anlam taşıyan anlara da yer vermesiyle dikkat çekti; katılımcılar hem fiziksel aktivite gerçekleştirdi hem de öğretmenlere yönelik takdir ve teşekkürlerini paylaştı.

TURGUTLU BELEDİYESİ DAĞCILIK AKADEMİSİ (TURBELDAK), 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BU HAFTAKİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜNÜ ÖĞRETMENLERE İTHAF ETTİ. SALİHLİ’NİN TARİHİ VE TURİSTİK BÖLGESİ SART’TA GERÇEKLEŞTİRİLEN YÜRÜYÜŞTE, ETKİNLİĞE KATILAN ÖĞRETMENLERE KARANFİL VERİLEREK ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI.