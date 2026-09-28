Türgev genç yeteneklerin eserlerini MÜSİAD EXPO 2026'da tanıttı

Türgev, MÜSİAD EXPO 2026'da gençlerin eğitim ve üretim yolculuğunu görünür kıldı

Türkiye Gençliğe ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), kuruluşunun 30. yılı kapsamında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO 2026'ya katılarak gençlerin sanat, tasarım ve teknoloji alanlarındaki üretimlerini ziyaretçilere sundu. 23-26 Eylül tarihlerindeki organizasyonda vakıf, öğrencileri, gönüllüleri ve yöneticileriyle standında dört gün boyunca programlarını anlattı.

güzel işler fabrikası ve stand ziyareti:

Standda ilk dikkat çeken bölüm, Güzel İşler Fabrikası (GİF) öğrencilerinin atölye ürünleri oldu. Gençlerin el emeğiyle hazırladığı eserler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat çalışmaların sergilendiği alanı gezerek vakfın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt da standı ziyaret etti.

GİF, 5 Ekim'de İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde açacağı yeni sezonu GİF'27 kapsamında "İz Bırak" temasıyla sürdürmeyi planlıyor; fuarda sergilenen eserler bu yeni sezon öncesi gençlerin hazırlık seviyesini yansıtıyor.

eğitim ve teknoloji programları: pusula ve AI CRAFT:

Vakfın eğitim ve meslek planlamasına yönelik çalışmaları Pusula Yetenek Yönetim Merkezi aracılığıyla tanıtıldı. Stand ziyaretçilerine yurtiçi ve yurtdışı burslar, kariyer danışmanlığı ve proje geliştirme destekleri hakkında bilgiler verildi. Özellikle dijital çağın gereksinimlerine yönelik programlardan AI CRAFT, yapay zekanın sanat, tasarım ve dijital içerik üretimiyle nasıl birleştiğini gösteren eğitim, mentorluk ve atölye aşamalarını öne çıkardı.

TÜRGEV'in desteklediği EMONER Robotics takımı da fuara katılarak başarılarını paylaştı. Güngören Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi bünyesindeki ekip, 2026 FIRST Robotics Competition Haliç Regional'da şampiyonluk ve kontrol sistemi inovasyon ödülü kazandı; takım daha önce ABD'deki uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmişti.

vakfın 30 yıllık bilançosu ve fuarın genel görünümü:

30 yıllık faaliyet sürecinde TÜRGEV, barınma ve eğitim desteğini somut rakamlarla ortaya koydu. Vakıf, 9 ilde 24 yurtta hizmet veriyor; yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 80.871, mezun sayısı 40.435 ve sağlanan eğitim bursu adedi 17.648 olarak kaydedildi. Vakfın ortaöğretim yurtlarında kalan ve burs programlarından yararlanan 100 öğrenci, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda farklı puan türlerinde toplam 186 Türkiye derecesi elde etti; bunlardan 43'ü ilk 10 bine girmeyi başardı.

MÜSİAD EXPO 2026 ise yaklaşık 25 bin metrekare alan ve 18 sektörden 369 firma ile gerçekleşti. Organizasyonu 80 binden fazla ziyaretçi gezdi; 70 ülkeden temsilciler ve 400 alım heyeti fuarda yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapanışta yapay zeka ve robotik teknolojilerin üretim ve iş hayatını dönüştürdüğünü vurguladı ve teknoloji gelişirken insan ile milli-manevi değerlerin gözetilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin hukuki sorumluluk çağrısında bulundu.

TÜRGEV, fuar sonrası yaptığı açıklamada 30 yıl önce atılan adımlarla bugün on binlerce genç kızın eğitim yolculuğuna eşlik edildiğini belirterek, standını ziyaret eden Türkiye'den ve farklı ülkelerden konuklara teşekkür etti. Vakfın Gazze'ye ilişkin programı olan "Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık" da fuarda gençlerin medya okuryazarlığı, insan hakları ve etik sorumluluk perspektifinden ele aldığı çalışmalarıyla tanıtıldı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT DA STANDI GEZEREK ÇALIŞMALARI İNCELEDİ, VAKFIN FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.