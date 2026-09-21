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TÜRGEV'in AI CRAFT projesi gençleri yapay zekayla üretime taşıyor

TÜRGEV'in AI CRAFT programı 17 Eylül'de başladı; ücretsiz çevrim içi eğitim, canlı mentörlük ve atölyelerle 100 genci kültür, sanat ve dijital üretime hazırlıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:52

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EDİTÖR: İrem Özkan

TÜRGEV'in AI CRAFT projesi gençleri yapay zekayla üretime taşıyor

Programın hedefi ve başlangıcı:

TÜRGEV öncülüğünde hayata geçirilen AI CRAFT eğitim programı, gençlerin yapay zeka bilgi ve üretim becerilerini uygulamaya dönüştürmeyi hedefliyor. Proje resmi olarak 17 Eylül tarihinde başladı ve başvuru süreci tamamlandı. Üç aşamalı eğitim modelinde katılımcılar çevrim içi teorik dersler, canlı mentörlük oturumları ve yüz yüze atölye çalışmalarıyla eğitilecek.

Eğitim yapısı ve seçim süreci:

Program, katılımcıların yetenek, üretim becerisi ve eğitim sürecindeki gelişimleri göz önünde bulundurularak değerlendirildi. Mentörlük aşamasının sonunda belirlenecek 100 genç, yaklaşık 20 günlük yüz yüze stüdyo çalışmalarına davet edilerek fikirlerini somut projelere dönüştürecek. Seçilen katılımcılar görsel, video, ses, hikaye ve dijital içerik üretimleri üzerinde yoğunlaşacaklar.

Müfredat ve eğitim saatleri:

AI CRAFT müfredatı, yapay zeka temellerinden prompt tasarımına, dijital görsel üretimden sinematografi ve kurguya kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Program 8 faz halinde, 41 modül ve 187 konu içerecek şekilde planlandı. Dört grup halinde yürütülecek eğitimin her bir grubu 84 saat çevrim içi ve 72 saat yüz yüze olmak üzere toplam 156 saat eğitim alacak.

Ortaklık, içerik ve çıktı beklentileri:

AI CRAFT, TÜRGEV yürütücülüğünde; İstanbul Bilgi Üniversitesi, Eğitim ve Gençlik Araştırmaları Derneği (EGADER) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle gerçekleştiriliyor. Program, gençlerin yapay zeka araçlarını öğrenip fark yaratan projelere dönüştürmelerine odaklanıyor.

Eğitim konuları ve girişimcilik desteği:

Müfredatta etik üretim, telif hakları, içerik stratejisi, girişimcilik ve proje yönetimi başlıkları da yer alıyor. Katılımcılar eğitim boyunca dijital sanat, müzik, podcast, kısa video ve sosyal medya içerikleri üretecek; iş modeli geliştirme ve yatırımcı sunumu hazırlama deneyimi kazanacaklar. Programın ücretsiz olduğu ve lise, üniversite öğrencileri ile yeni mezunlara açık olduğu belirtildi; ileri düzey yapay zeka bilgisi şartı aranmadı.

AI CRAFT Laboratuvarı ve sergileme:

Yüz yüze atölye çalışmaları, TÜRGEV'in Ümraniye'deki Şule Yüksel Şenler GİF Eğitim Yerleşkesinde kurulan AI CRAFT Laboratuvarı'nda yapılacak. Katılımcılar burada disiplinler arası ekiplerle birlikte uygulamalı çalışacak ve projelerini geliştirecek. Laboratuvar, eğitim sonrasında da üretim ve inovasyon merkezi olarak faaliyet göstermeye devam edecek.

Program sonunda her katılımcıdan bir bitirme projesi ve portfolyo hazırlaması, ayrıca kişisel veya ekip çalışmalarını tanıtan videolar oluşturması bekleniyor. Organizasyon, katılımcıların her birinin en az 3 özgün dijital eser üretmesini hedefliyor; seçilen çalışmalar kapanış programında ve dijital sergide izleyiciyle buluşacak.

TÜRGEV&#039;İN YAPAY ZEKAYI KÜLTÜR, SANAT, TASARIM VE DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİYLE BULUŞTURAN AI CRAFT...

TÜRGEV'İN YAPAY ZEKAYI KÜLTÜR, SANAT, TASARIM VE DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİYLE BULUŞTURAN AI CRAFT EĞİTİM PROJESİ BAŞLADI. ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM VE MENTÖRLÜK SÜRECİNDE BELİRLENECEK 100 GENÇ, YÜZ YÜZE ATÖLYELERDE FİKİRLERİNİ ÖZGÜN PROJELERE DÖNÜŞTÜRECEK.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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