olayın özü:

Los Angeles Yaz Olimpiyatları'nda 1984 yılında erkekler 57 kilogram tüy sıklet kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye’ye boks branşında ilk olimpiyat madalyasını getiren milli sporcu Turgut Aykaç’ın, Seyhan Nehri kıyısında 1997 yılında tahsis edilen kafe işletmesi 25 Kasım günü yıkıldı. Karar, Adana Valiliği’nin Seyhan Nehri ve gölü kıyısındaki işletmeleri yıkma yönündeki uygulaması kapsamında alındı.

işletmenin geçmişi ve kira düzeni:

Aykaç’ın işletmeyi kullanma izni, dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak tarafından teşekkür ve teşvik amacıyla verilmişti. İşletme yaklaşık 30 yılı aşkın süredir faaliyetteydi. Tahsis sonrasında Aykaç, önce belediyeye, daha sonra Milli Emlak’a düzenli kira ödemesi yaptığını belirtti ve kira ilişkilerinin uzun yıllar sorunsuz sürdüğünü aktardı.

yıkımın etkileri ve sporcuya göre mağduriyet:

Yıkımın ardından açıklama yapan Aykaç, işletmenin yalnızca kendisini değil, burada çalışan kişileri de ekonomik olarak etkilediğini vurguladı. Aykaç, işletmenin kendisine örnek teşvik amacıyla verildiğini hatırlatarak, çalışanların geçimlerinin etkilendiğini ve tek talebinin kendisine başka bir yerde iş yeri açma imkânı sağlanması olduğunu ifade etti.

Aykaç, tahsis sürecine ilişkin olarak Milli Emlak ile kira ödemelerinde anlaşma sağlandığını belirtti ve yıkım kararının ani olduğunu, sürecin daha öngörülebilir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi. İşletmenin kaldırılmasının ardından bölgedeki çalışanların ve Aykaç’ın mağduriyeti gündemde kaldı.

Olay, hem spor dünyasında hem de kent yaşamında tartışma yarattı; Aykaç’ın talebi, yetkililerin mağduriyete yönelik çözüm üretip üretmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Sporcu, sürecin sonuçlanmasından sonra kendisine gösterilecek alternatifi beklediğini belirtti.

Olimpiyat madalyalı boksörün kafesi yıkıldı