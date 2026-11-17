İnceleme sahada yapıldı

Pazar akşamı Turgutalpköy kırsal mahallesinde çıkan yangında 5 evin zarar gördüğü bildirildi. Olayın ardından bölgedeki hasarı ve vatandaşların durumunu yerinde görmek amacıyla bir heyet bölgeye gitti. Heyette AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş yer aldı.

Bölgede yapılan değerlendirme:

Yangın bölgesinde heyete itfaiye yetkilileri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri eşlik etti. Yetkililerden ve mahalle sakinlerinden yangının çıkış süreci, müdahale çalışmaları ve oluşan hasara ilişkin bilgiler alındı. Heyet, zarar gören evleri yerinde inceleyerek vatandaşlarla görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Taban'ın teşekkür ve değerlendirmesi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, inceleme sırasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek en büyük tesellinin can kaybı olmaması olduğunu vurguladı. Başkan Taban, yangın sırasında müdahaleye katılan Bursa Büyükşehir İtfaiyesi, destek gönderen diğer ilçe ekipleri, Orman İşletme Ekipleri ve emek veren herkese teşekkür etti. Heyet, bölgedeki çalışmaları takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ AYHAN SALMAN, TURGUTALPKÖY KIRSAL MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN VE 5 EVİN ZARAR GÖRDÜĞÜ YANGININ ARDINDAN BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ