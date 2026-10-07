Turgutlu meclisi 11 maddeyi karara bağladı: kamyon garajı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi

Turgutlu Belediyesi Ekim Meclis Toplantısı:

Turgutlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı, Başkan Vekili Hüseyin Maliz yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 11 gündem maddesi ele alındı ve oy çokluğu ya da oy birliğiyle karara bağlandı. Açılış konuşmasında Maliz, Turgutlu, Osmaniye ve İstanbul'da meydana gelen okul saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Meclis kararlarının ana başlıkları:

Toplantının ilk gündeminde 2026 yılı Eylül ayı olağan meclis tutanağı ve kararları oy birliğiyle kabul edildi. İkinci gündem maddesinde görüşülen 2027 yılı performans programı, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda oy çokluğuyla kabul edildi. Üçüncü maddede 2027 yılı gelir tarifelerine ilişkin komisyon raporu, dördüncü maddede ise 2027-2028-2029 mali yıllarını kapsayan hazırlık bütçesi komisyon raporu oy birliğiyle onaylandı.

Beşinci gündem kapsamında, Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği arasında sağlık hizmetlerinden yararlanan ve sosyal destek ihtiyacı bulunan bireylerin belediyenin ilgili hizmetlerine yönlendirilmesine, kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik bir iş birliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Kamyon garajının devri ve imar kararları:

Meclisin altıncı gündem maddesinde, belediyeye kayıtlı olan 6. Mahalle 1635 ada 21 parsel niteliğindeki ve tapuda "Kamyon Garajı" olarak kayıtlı taşınmazın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bedelsiz devri ele alındı. Daha önce 4 Ağustos 2026 tarihli ve 52 sayılı meclis kararıyla iki yıl süreyle bedelsiz tahsise ilişkin karar iptal edildi ve taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) fıkrası uyarınca Manisa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda ayrıca ilçede elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması ve şarj altyapısının geliştirilmesi amacıyla belediyenin mülkiyetindeki veya tasarrufu altındaki uygun otopark ve açık alanların elektrikli araç şarj istasyonu kurulması ve işletilmesi amacıyla kiraya verilmesi konusu komisyona havale edildi. Bu karar, altyapı ve işletme modellerinin değerlendirilmesini amaçlıyor.

İmar gündeminde, Avşar Mahallesi 2400 ada 12 parselin güneybatısında trafo alanı oluşturulmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi İmar Komisyonu'na havale edilerek oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca 2026/10 sayılı İmar Komisyonu Raporu oy birliğiyle, 2026/14 sayılı İmar Komisyonu Raporu ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı, on birinci gündem maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi. Kararlar doğrultusunda ilgili komisyon ve birimlerin uygulama adımlarını tamamlaması bekleniyor.

TURGUTLU BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI, BAŞKAN VEKİLİ HÜSEYİN MALİZ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA 11 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANIRKEN, 2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI İLE BELEDİYEYE AİT KAMYON GARAJININ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BEDELSİZ DEVRİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ.